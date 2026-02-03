Laura Dogu: “Estados Unidos trabajará por una Venezuela democrática y próspera”

La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, delineó este martes 3 de febrero los objetivos bajo los cuales la misión diplomática trabajará en Caracas para concretar una transición hacia la democracia.

En un video publicado en la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Dogu aseguró que ella y sus colegas están “listos para trabajar”, al tiempo que afirmó que su presencia —tras seis años de ausencia de una misión diplomática estadounidense en Venezuela— representa “un momento histórico” para ambos países.

Tras haber sostenido encuentros con funcionarios venezolanos, entre ellos la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, Dogu se mostró comprometida a cumplir con la hoja de ruta para la transición democrática impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. (...) Para lograrlo, mi equipo y yo vamos a trabajar mano a mano con los venezolanos, desde una variedad de sectores y perspectivas”, dijo Dogu mientras narraba imágenes en las que se le veía reunida con su equipo en la sede diplomática de Estados Unidos en Caracas.