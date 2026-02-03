  1. Inicio
CRISIS EN VENEZUELA

Laura Dogu: “Estados Unidos trabajará por una Venezuela democrática y próspera”

La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela Laura Dogu se reunió, entre otros funcionarios venezolanos, con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Por
José Vilar
  • 03/02/2026 19:12
La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, afirmó que la misión diplomática en Caracas trabajará por una transición democrática, destacando la reapertura del espacio aéreo y la flexibilización petrolera como hitos clave

La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, delineó este martes 3 de febrero los objetivos bajo los cuales la misión diplomática trabajará en Caracas para concretar una transición hacia la democracia.

En un video publicado en la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Dogu aseguró que ella y sus colegas están “listos para trabajar”, al tiempo que afirmó que su presencia —tras seis años de ausencia de una misión diplomática estadounidense en Venezuela— representa “un momento histórico” para ambos países.

Tras haber sostenido encuentros con funcionarios venezolanos, entre ellos la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, Dogu se mostró comprometida a cumplir con la hoja de ruta para la transición democrática impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. (...) Para lograrlo, mi equipo y yo vamos a trabajar mano a mano con los venezolanos, desde una variedad de sectores y perspectivas”, dijo Dogu mientras narraba imágenes en las que se le veía reunida con su equipo en la sede diplomática de Estados Unidos en Caracas.

Como hitos imprescindibles para la democracia y la recuperación económica del país, Dogu citó la reapertura del espacio aéreo venezolano —acordada recientemente con el Ejecutivo del país sudamericano— y la emisión de la Licencia General 46, mediante la cual la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro autorizó la exportación y comercialización del petróleo venezolano.

