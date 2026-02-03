Bill y Hillary Clinton declararán ante el Congreso de Estados Unidos por el caso Epstein

Tras resistirse durante semanas a declarar ante el <b>Congreso de Estados Unidos</b> por el <b>caso del pedófilo <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jeffrey-epstein" target="_blank">Jeffrey Epstein</a></b> y los esfuerzos por determinar hasta qué punto estuvo involucrada la <b>familia Clinton</b>, tanto el expresidente <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/bill-clinton" target="_blank">Bill Clinton</a></b> como su esposa, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/hillary-clinton" target="_blank">Hillary Clinton</a></b>, accedieron finalmente a comparecer como testigos ante la <b>comisión que investiga la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein</b>, cuyas conexiones con la <b>política estadounidense</b> y la <b>farándula</b> están siendo exploradas en archivos <b>desclasificados por el Departamento de Justicia</b>.Si bien la pareja Clinton insistió desde un inicio en que no cooperaría con las citaciones emitidas por el presidente de la <b>comisión del caso Epstein en la Cámara de Representantes </b>al tratarse de una supuesta maniobra de persecución por parte del presidente <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">Donald Trump</a>, el republicano <b>James Comer</b>, el giro de algunos <b>demócratas</b>, que se unieron a varios de sus colegas <b>republicanos</b> para declararlos en <b>desacato</b>, hizo cambiar de opinión tanto a Bill como a Hillary Clinton.En un correo electrónico hecho público por el diario <b>The New York Times</b>, el equipo legal de los Clinton aseguró que ambos 'comparecerían para declarar en fechas de mutuo acuerdo', al tiempo que pidió a la Cámara que no avanzara con la <b>votación del desacato</b>, prevista para este miércoles. 'Ellos negociaron de buena fe. Ustedes no lo hicieron. (...) Ellos dijeron bajo juramento lo que sabían, pero a ustedes no les importó. Pero el expresidente y la exsecretaria de Estado [<b>Hillary Clinton</b>] estarán allí', señala la misiva.En medio de las negociaciones para concretar la comparecencia de ambas figuras <b>demócratas</b>, el presidente de la comisión del Congreso expresó su indignación por la presunta pretensión de los Clinton de 'recibir un <b>trato especial</b>', como el establecimiento de un límite de tiempo para la declaración de <b>Bill Clinton</b> o la restricción de los temas que podrían abordarse durante el interrogatorio. 'Es a la vez frustrante y una afrenta al deseo de <b>transparencia</b> del pueblo estadounidense', afirmó el pasado lunes. Finalmente, la comparecencia se llevará a cabo.Clinton aseguró que, si bien conocía a <b>Jeffrey Epstein</b>, nunca estuvo en su <b>isla privada</b>, considerada uno de los lugares donde el inversionista cometió <b>abusos sexuales contra menores de edad</b>, en algunos casos de apenas <b>14 años</b>. El expresidente también afirmó que rompió todo contacto con el financista hace dos décadas. Epstein presuntamente murió por <b>suicidio en 2019</b>, mientras aguardaba un juicio por <b>crímenes sexuales contra menores</b>.Aunque algunos <b>demócratas</b> se unieron a sus pares <b>republicanos</b> para amenazar a los Clinton con declararlos en desacato, otros congresistas de la oposición consideran injustificada la inclusión de <b>Hillary Clinton</b> en la investigación. 'No veo nada que sugiera que ella deba formar parte de esto de alguna manera', dijo el representante demócrata <b>Kweisi Mfume</b>.