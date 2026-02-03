Bill y Hillary Clinton declararán ante el Congreso de Estados Unidos por el caso Epstein

Tras resistirse durante semanas a declarar ante el Congreso de Estados Unidos por el caso del pedófilo Jeffrey Epstein y los esfuerzos por determinar hasta qué punto estuvo involucrada la familia Clinton, tanto el expresidente Bill Clinton como su esposa, Hillary Clinton, accedieron finalmente a comparecer como testigos ante la comisión que investiga la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, cuyas conexiones con la política estadounidense y la farándula están siendo exploradas en archivos desclasificados por el Departamento de Justicia.

Si bien la pareja Clinton insistió desde un inicio en que no cooperaría con las citaciones emitidas por el presidente de la comisión del caso Epstein en la Cámara de Representantes al tratarse de una supuesta maniobra de persecución por parte del presidente Donald Trump, el republicano James Comer, el giro de algunos demócratas, que se unieron a varios de sus colegas republicanos para declararlos en desacato, hizo cambiar de opinión tanto a Bill como a Hillary Clinton.

En un correo electrónico hecho público por el diario The New York Times, el equipo legal de los Clinton aseguró que ambos “comparecerían para declarar en fechas de mutuo acuerdo”, al tiempo que pidió a la Cámara que no avanzara con la votación del desacato, prevista para este miércoles. “Ellos negociaron de buena fe. Ustedes no lo hicieron. (...) Ellos dijeron bajo juramento lo que sabían, pero a ustedes no les importó. Pero el expresidente y la exsecretaria de Estado [Hillary Clinton] estarán allí”, señala la misiva.

En medio de las negociaciones para concretar la comparecencia de ambas figuras demócratas, el presidente de la comisión del Congreso expresó su indignación por la presunta pretensión de los Clinton de “recibir un trato especial”, como el establecimiento de un límite de tiempo para la declaración de Bill Clinton o la restricción de los temas que podrían abordarse durante el interrogatorio. “Es a la vez frustrante y una afrenta al deseo de transparencia del pueblo estadounidense”, afirmó el pasado lunes. Finalmente, la comparecencia se llevará a cabo.

Clinton aseguró que, si bien conocía a Jeffrey Epstein, nunca estuvo en su isla privada, considerada uno de los lugares donde el inversionista cometió abusos sexuales contra menores de edad, en algunos casos de apenas 14 años. El expresidente también afirmó que rompió todo contacto con el financista hace dos décadas. Epstein presuntamente murió por suicidio en 2019, mientras aguardaba un juicio por crímenes sexuales contra menores.

Aunque algunos demócratas se unieron a sus pares republicanos para amenazar a los Clinton con declararlos en desacato, otros congresistas de la oposición consideran injustificada la inclusión de Hillary Clinton en la investigación. “No veo nada que sugiera que ella deba formar parte de esto de alguna manera”, dijo el representante demócrata Kweisi Mfume.