RELACIONES EXTERIORES

Martínez-Acha destaca el rol estratégico de Panamá en la Cumbre Mundial de los Gobiernos 2026

El canciller de la República Javier Martínez-Acha participó en la Cumbre Mundial de los Gobiernos 2026.
El canciller de la República Javier Martínez-Acha participó en la Cumbre Mundial de los Gobiernos 2026. Cedida
Por
José Vilar
  • 03/02/2026 19:37
El canciller de la República abordó los desafíos de la gobernanza económica en un contexto de tensiones geopolíticas y cambios tecnológicos

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, participó este martes 3 de febrero en la primera jornada de la Cumbre Mundial de los Gobiernos 2026, que se celebra en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), donde intervino en el panel “Comercio global futuro: ¿Quién está al mando?”. En este espacio se exploró la reconfiguración de la gobernanza del comercio global en un contexto marcado por crecientes tensiones geopolíticas y acelerados cambios tecnológicos.

Además de examinar el papel de los gobiernos, el sector privado y los sistemas financieros digitales en la influencia de los flujos comerciales, el panel abordó la posibilidad de fortalecer la inclusión financiera y garantizar la resiliencia de las cadenas de suministro, equilibrando los intereses nacionales con la cooperación global.

Junto a Martínez-Acha, participaron en el panel el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann; la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan; y el secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, John Denton. El conversatorio estuvo moderado por la periodista de la cadena europea Euronews, María Tadeo.

Durante su intervención, el titular de la política exterior panameña destacó el rol estratégico del país en el comercio internacional. “Panamá es un canal vital para el comercio mundial y estratégico, que seguirá expandiéndose en términos logísticos para unir mercados y océanos”, señaló el canciller, según una nota de prensa de la Cancillería.

Martínez-Acha participó en dos paneles durante la cumbre.
Martínez-Acha participó en dos paneles durante la cumbre. Cedida

Martínez-Acha también participó en un segundo panel, titulado “De la experiencia de reforma al diálogo global: cómo los gobiernos generan crecimiento, confianza y resultados en condiciones limitadas”, al que asistió como invitado del Gobierno de Uzbekistán.

“Hoy en día, los indicadores y los marcos legales no son suficientes; la gobernanza moderna se mide por la capacidad de las políticas públicas de traducirse en mejoras en la vida de las personas”, afirmó el canciller durante este conversatorio.

Según el comunicado de la Cancillería, la participación de Martínez-Acha “no se concibió como una presentación nacional, sino como un diálogo entre pares destinado a identificar enfoques de políticas públicas y lecciones prácticas aplicables en distintos entornos institucionales y regionales”.

Al canciller de la República le acompañaron, entre otros funcionarios, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, y la embajadora de Panamá en Emiratos Árabes Unidos, Lisa Mae Mastellari Vega.

