Martínez-Acha destaca el rol estratégico de Panamá en la Cumbre Mundial de los Gobiernos 2026

Martínez-Acha también participó en un segundo panel, titulado <i>'De la experiencia de reforma al diálogo global: cómo los gobiernos generan crecimiento, confianza y resultados en condiciones limitadas'</i>, al que asistió como invitado del <b>Gobierno de Uzbekistán</b>. 'Hoy en día, los indicadores y los marcos legales no son suficientes; la gobernanza moderna se mide por la capacidad de las políticas públicas de traducirse en mejoras en la vida de las personas', afirmó el canciller durante este conversatorio.