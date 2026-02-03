Martínez-Acha destaca el rol estratégico de Panamá en la Cumbre Mundial de los Gobiernos 2026

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, participó este martes 3 de febrero en la primera jornada de la Cumbre Mundial de los Gobiernos 2026, que se celebra en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), donde intervino en el panel “Comercio global futuro: ¿Quién está al mando?”. En este espacio se exploró la reconfiguración de la gobernanza del comercio global en un contexto marcado por crecientes tensiones geopolíticas y acelerados cambios tecnológicos.

Además de examinar el papel de los gobiernos, el sector privado y los sistemas financieros digitales en la influencia de los flujos comerciales, el panel abordó la posibilidad de fortalecer la inclusión financiera y garantizar la resiliencia de las cadenas de suministro, equilibrando los intereses nacionales con la cooperación global.

Junto a Martínez-Acha, participaron en el panel el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann; la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan; y el secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, John Denton. El conversatorio estuvo moderado por la periodista de la cadena europea Euronews, María Tadeo.

Durante su intervención, el titular de la política exterior panameña destacó el rol estratégico del país en el comercio internacional. “Panamá es un canal vital para el comercio mundial y estratégico, que seguirá expandiéndose en términos logísticos para unir mercados y océanos”, señaló el canciller, según una nota de prensa de la Cancillería.