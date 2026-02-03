Panama Ports Company inicia arbitraje internacional contra el Estado panameño

Panama Ports Company, S.A. (PPC) informó que inició un proceso de arbitraje internacional contra la República de Panamá, en el marco del contrato de concesión portuaria vigente y conforme a las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). De acuerdo con la empresa, el arbitraje comenzó este 3 de febrero de 2026 y responde a lo que la empresa define como “una campaña del Estado panameño dirigida específicamente a PPC y su contrato de concesión”, marcado por una serie de acciones que, según PPC, habrían afectado directamente su contrato de concesión y provocado daños graves e inminentes a la compañía. En el comunicado, PPC sostiene que estas medidas no se han aplicado a otros contratos similares dentro del sector portuario.

La empresa portuaria denunció que durante más de un año realizó esfuerzos para consultar y evitar una disputa legal, mientras continuaba operando los puertos y cooperando con las autoridades. Sin embargo, aseguró que ‘sus comunicaciones, solicitudes de consulta y pedidos de claridad fueron desestimados de manera reiterada’, lo que llevó a la empresa a recurrir al arbitraje. Fallo de la Corte Suprema Sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 29 de enero de 2026, que declara inconstitucional la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, sus adendas y el acto de prórroga relacionados con el contrato entre el Estado y PPC, la empresa señala que este resultado es opuesto a decisiones anteriores dictadas por la Corte en relación con otros contratos similares al de PPC.