Panama Ports Company inicia arbitraje internacional contra el Estado panameño

<a href="/tag/-/meta/ppc-panama-ports-company-s-a-"><b>Panama Ports Company, S.A. (PPC)</b> </a>informó que inició un proceso de <b>arbitraje internacional contra la República de Panamá</b>, en el marco del contrato de concesión portuaria vigente y conforme a las <b>Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI)</b>.De acuerdo con la empresa, el arbitraje comenzó este 3 de febrero de 2026 y responde a lo que la empresa define como 'una campaña del Estado panameño dirigida específicamente a PPC y su contrato de concesión', marcado por una serie de acciones que, según PPC, habrían afectado directamente su contrato de concesión y provocado <b>daños graves e inminentes</b> a la compañía. En el comunicado, PPC sostiene que estas medidas no se han aplicado a otros contratos similares dentro del sector portuario.