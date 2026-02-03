Primera Dama lanza ‘Latidos del Corazón’, iniciativa que impactará a millones en Panamá

El Consejo de Gabinete conoció el programa de desarrollo comunitario “Latidos del Corazón”, una iniciativa que busca impactar positivamente a más de dos millones de panameños mediante la creación de 10 centros comunitarios enfocados en cultura, deporte, salud, educación y participación ciudadana.

El proyecto fue presentado por la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, junto a la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, quienes explicaron que el programa es impulsado de manera conjunta por el Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Cultura, con especial atención a comunidades históricamente olvidadas del país.

“Latidos del Barrio” contempla espacios diseñados para la formación artística, el encuentro comunitario y la revitalización de áreas públicas, con énfasis en la población joven como estrategia para prevenir la violencia, el consumo de drogas y la vinculación a pandillas.

Durante la sesión, encabezada por el presidente José Raúl Mulino, la primera dama destacó que se trata de un programa que reconoce el talento existente en los barrios y lo transforma en oportunidades reales.

“Es un programa que camina con las comunidades, que reconoce el talento que ya existe en nuestros barrios y lo convierte en oportunidades reales. Desde este Despacho seguimos estando en el territorio, escuchando, apoyando y promoviendo valores como el respeto, la convivencia y la solidaridad”, señaló.

El plan se desarrollará a largo plazo y prevé, en un periodo de tres años, la construcción y puesta en marcha de cuatro centros en el área metropolitana y seis en distintas provincias, con una inversión proyectada de $23.8 millones, lo que representa una inversión social aproximada de $10.82 por persona.

La ministra de Cultura subrayó que la iniciativa busca fortalecer el tejido social, recuperar espacios públicos y reforzar la presencia efectiva del Estado en comunidades priorizadas. El programa recibió el respaldo del Gabinete, que reconoció su potencial para generar cohesión social y desarrollo comunitario sostenible.

“Es un programa con objetivos claros y con una metodología definida que entiende que la cultura no es un accesorio, no es un complemento, es una necesidad y una herramienta estratégica para el desarrollo humano, la prevención social y la función comunitaria”, afirmó Herrera, quien explicó que los centros comunitarios serán espacios vivos y multidisciplinarios, más allá de la infraestructura física.

Entre los proyectos en ejecución se mencionaron los centros culturales de la Cinta Costera (El Chorrillo), San Joaquín (Pedregal) y Ciudad Esperanza (Arraiján), cuyos contratos ya han sido adjudicados y se encuentran próximos a activarse.

Asimismo, se destacó el crecimiento de la Red de Coros y Orquestas Juveniles, que pasó de atender 1,215 estudiantes en 2017 a más de 8,800 en 2026, como evidencia del impacto positivo de la inversión cultural en la formación del talento nacional.