Cáncer: estudio global alerta de aumento del 61% en casos para 2050

El cáncer se consolida como la principal causa de muerte en el mundo, con cifras alarmantes. Según un informe publicado por la revista The Lancet, en 2023 se diagnosticaron 18,5 millones de nuevos casos en más de 200 países, el doble que en 1990. Las proyecciones apuntan a que en 2050 los diagnósticos crecerán un 61%, superando los 30 millones de afectados, debido al aumento poblacional y al envejecimiento.

El estudio advierte, además, que el 42% de las 10,4 millones de muertes por cáncer registradas en 2023 están relacionadas con factores de riesgo prevenibles, como el consumo de tabaco, la obesidad, las dietas poco saludables, el alcohol, el sedentarismo y la exposición a agentes contaminantes. “Si se incluyeran factores infecciosos como el VPH o la hepatitis, el porcentaje explicaría casi la mitad de las muertes”, señaló el investigador Theo Vos, del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington.