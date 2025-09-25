Cáncer: estudio global alerta de aumento del 61% en casos para 2050

El <b>cáncer</b> se consolida como la <b>principal causa de muerte en el mundo</b>, con cifras alarmantes. Según un informe publicado por la revista <b>The Lancet</b>, en 2023 se diagnosticaron <b>18,5 millones de nuevos casos</b> en más de 200 países, el doble que en 1990. Las proyecciones apuntan a que en 2050 los diagnósticos crecerán un <b>61%</b>, superando los <b>30 millones de afectados</b>, debido al aumento poblacional y al envejecimiento.El estudio advierte, además, que el <b>42% de las 10,4 millones de muertes por cáncer</b> registradas en 2023 están relacionadas con <b>factores de riesgo prevenibles</b>, como el consumo de <b>tabaco</b>, la <b>obesidad</b>, las dietas poco saludables, el <b>alcohol</b>, el <b>sedentarismo</b> y la exposición a agentes contaminantes. 'Si se incluyeran factores infecciosos como el <b>VPH</b> o la <b>hepatitis</b>, el porcentaje explicaría casi la mitad de las muertes', señaló el investigador <b>Theo Vos</b>, del <b>Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud</b> de la <b>Universidad de Washington</b>.