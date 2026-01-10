Ricardo Núñez pierde el cinturón interino del CMB tras polémica detención en Alemania

El panameño Ricardo El Científico Núñez no logró conquistar el título mundial interino del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras perder por nocaut técnico en el octavo asalto frente al cubano Jadier Herrera, en un combate intenso y controvertido disputado en la Rudolf Weber Arena de Oberhausen, Alemania.

La pelea arrancó de manera favorable para Núñez. En el primer asalto, el boxeador chorrerano envió a la lona al entonces invicto Herrera con un potente derechazo, dejando claro que no llegaba a Europa como rival de trámite. En los episodios iniciales, el panameño impuso presión constante, conectó golpes claros y complicó al cubano, que mostró dificultades para encontrar su ritmo.

A partir del tercer asalto, Herrera comenzó a realizar ajustes, apoyándose en un mejor uso del jab y su velocidad para frenar el avance de Núñez. Con el paso de los rounds, el cubano fue equilibrando el combate y ganando control en los intercambios a media y corta distancia.

El desenlace se produjo en el octavo asalto, cuando Herrera lanzó una combinación que dejó a Núñez visiblemente afectado. En medio de la acción, el árbitro intentó intervenir, pero cayó a la lona tras recibir un golpe accidental mientras buscaba separar a los boxeadores. Tras reanudar la secuencia, el referí decidió detener el combate, una determinación que generó cuestionamientos, ya que Núñez permanecía en pie y daba la impresión de poder continuar.

La controversia aumentó al conocerse que, al momento de la detención, las tarjetas de los tres jueces reflejaban un empate 66-66, evidencia de lo cerrado del enfrentamiento.

Pese a las protestas, el resultado quedó oficializado como victoria por nocaut técnico para Jadier Herrera, quien se adjudicó el título mundial interino del peso ligero del CMB y extendió su invicto.

Aunque no logró el cinturón, Núñez dejó una actuación destacada, marcada por presión, determinación y competitividad, al poner en aprietos a uno de los nombres en ascenso de la división y derribarlo en el inicio del combate.