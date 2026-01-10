Estados Unidos reitera alerta de ‘no viajar’ a Venezuela y pide a sus ciudadanos salir de inmediato

La Embajada de Estados Unidos para Venezuela advirtió que la situación de seguridad en el país suramericano continúa siendo inestable y reiteró a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a la zona, manteniendo las advertencias vigentes desde 2019.

En el comunicado de la sede diplomática, que tiene sus oficinas en Bogotá, señaló que debido a la reanudación de algunos vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Venezuela deben abandonar el país de inmediato.

Asimismo, recomendó inscribirse en el Programa de Registro de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) para recibir actualizaciones de seguridad.

La embajada alertó sobre reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como “colectivos”, que instalan retenes y realizan registros de vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos. En ese contexto, instó a los ciudadanos estadounidenses a mantenerse alerta y extremar precauciones al viajar por carretera.

El comunicado también advierte que persisten cortes intermitentes de electricidad y servicios públicos en distintas zonas del país.

Estados Unidos mantiene a Venezuela en el nivel 4: No viajar, el nivel más alto de alerta, debido a los graves riesgos para los ciudadanos estadounidenses, que incluyen detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiencias en la infraestructura sanitaria.

La embajada recordó que en marzo de 2019 el Departamento de Estado retiró a todo el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y suspendió sus operaciones.

Desde entonces, todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, permanecen suspendidos, y el gobierno estadounidense no puede brindar asistencia de emergencia a sus ciudadanos en Venezuela.

Entre las acciones recomendadas, el comunicado insiste en no viajar a Venezuela, tomar medidas para garantizar la seguridad personal, salir del país tan pronto como sea posible, verificar la disponibilidad de vuelos comerciales, mantener múltiples vías de comunicación con familiares y amigos fuera del país y, en caso de decidir permanecer, preparar planes de contingencia ante situaciones de emergencia.