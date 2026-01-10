Estados Unidos reitera alerta de ‘no viajar’ a Venezuela y pide a sus ciudadanos salir de inmediato

La Embajada de Estados Unidos para Venezuela advirtió que la <b>situación de seguridad en el país suramericano continúa siendo inestable</b> y reiteró a los ciudadanos estadounidenses que <b>no viajen a la zona</b>, manteniendo las advertencias vigentes desde 2019.En el comunicado de la sede diplomática, que tiene sus oficinas en Bogotá, señaló que debido a la reanudación de algunos vuelos internacionales, <b>los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Venezuela deben abandonar el país de inmediato</b>. Asimismo, recomendó inscribirse en el <b>Programa de Registro de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) </b>para recibir actualizaciones de seguridad.La embajada alertó sobre <b>reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como 'colectivos'</b>, que instalan retenes y realizan registros de vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos. En ese contexto, instó a los ciudadanos estadounidenses a <b>mantenerse alerta y extremar precauciones al viajar por carretera</b>.El comunicado también advierte que <b>persisten cortes intermitentes de electricidad y servicios públicos</b> en distintas zonas del país.Estados Unidos mantiene a Venezuela en el <b>nivel 4: No viajar</b>, el nivel más alto de alerta, debido a los <b>graves riesgos para los ciudadanos estadounidenses</b>, que incluyen detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiencias en la infraestructura sanitaria.La embajada recordó que en <b>marzo de 2019 el Departamento de Estado retiró a todo el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Caracas</b> y suspendió sus operaciones. Desde entonces, <b>todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, permanecen suspendidos</b>, y el gobierno estadounidense <b>no puede brindar asistencia de emergencia a sus ciudadanos en Venezuela</b>.Entre las acciones recomendadas, el comunicado insiste en <b>no viajar a Venezuela</b>, tomar medidas para garantizar la seguridad personal, <b>salir del país tan pronto como sea posible</b>, verificar la disponibilidad de vuelos comerciales, mantener múltiples vías de comunicación con familiares y amigos fuera del país y, en caso de decidir permanecer, <b>preparar planes de contingencia ante situaciones de emergencia</b>.