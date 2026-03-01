  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo: el Gobierno argentino agradeció el apoyo de EE.UU. e Italia

Momento de la liberación de la liberación del ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo.
Momento de la liberación de la liberación del ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo. AFA
Por
Lourdes García Armuelles
  • 01/03/2026 18:18
La resolución del caso, según detalló la Cancillería, fue el resultado de una intensa campaña de presión internacional y gestiones diplomáticas coordinadas.

En un anuncio oficial que marca un hito en la tensa relación diplomática entre Buenos Aires y Caracas, el canciller Pablo Quirno confirmó la liberación del ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo.

El cabo primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el pasado 8 de diciembre de 2024, ya ha logrado abandonar el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

La resolución del caso, según detalló la Cancillería, fue el resultado de una intensa campaña de presión internacional y gestiones diplomáticas coordinadas.

El Estado argentino expresó un reconocimiento especial al firme apoyo brindado por los gobiernos de Italia y los Estados Unidos, cuya mediación resultó determinante para destrabar la situación del gendarme.

Asimismo, se destacó el rol de la organización no gubernamental Foro Penal, pieza clave en la documentación y defensa de los derechos humanos en el país caribeño, junto a diversos colaboradores que actuaron desde el anonimato.

El comunicado emitido por el Palacio San Martín no escatimó en críticas hacia la administración de Nicolás Maduro.

El Gobierno argentino reafirmó de manera categórica que tanto la privación ilegítima de la libertad como la desaparición forzada constituyen violaciones graves a los derechos humanos que no pueden ser toleradas bajo ningún concepto por la comunidad internacional.

Pese a la noticia positiva sobre la libertad de Gallo, la administración argentina mantiene la guardia alta.

En el mismo escrito, se renovó la exigencia al régimen venezolano para la inmediata liberación de Germán Giuliani, otro ciudadano argentino que permanece detenido, así como de todas las personas que se encuentran privadas de su libertad por motivos políticos en Venezuela.

De esta manera, el caso de Gallo cierra un capítulo de incertidumbre, pero deja abierta la disputa por el resto de los detenidos en condiciones similares.

VIDEOS
Lo Nuevo