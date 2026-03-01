Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo: el Gobierno argentino agradeció el apoyo de EE.UU. e Italia

En un anuncio oficial que marca un hito en la tensa relación diplomática entre Buenos Aires y Caracas, el canciller Pablo Quirno confirmó la liberación del ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo.

El cabo primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el pasado 8 de diciembre de 2024, ya ha logrado abandonar el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

La resolución del caso, según detalló la Cancillería, fue el resultado de una intensa campaña de presión internacional y gestiones diplomáticas coordinadas.

El Estado argentino expresó un reconocimiento especial al firme apoyo brindado por los gobiernos de Italia y los Estados Unidos, cuya mediación resultó determinante para destrabar la situación del gendarme.