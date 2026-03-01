Alemania, Francia y Reino Unido se declaran dispuestos a tomar “acciones defensivas” contra Irán

Los dirigentes de Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo.

Los tres países europeos se declararon “consternados por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel”.

“Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente mediante la adopción de medidas defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones”, afirmaron los países en un comunicado conjunto.