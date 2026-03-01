Donald Trump avala asesinato de Jamenei y mantiene la presión sobre Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, realizó este domingo 1 de marzo su primera comparecencia pública un día después de lanzar, junto con Israel, la guerra contra Irán. Desde su residencia de descanso en Mar-a-Lago (Florida), el mandatario republicano justificó el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jamenei, al atribuirle “la sangre de cientos e incluso miles de estadounidenses en sus manos” y señalarlo como responsable del “asesinato de incontables miles de personas inocentes en varios países”.

Acto seguido, Trump —quien afirmó previamente al Daily Mail que la guerra con Irán podría durar cuatro semanas— aseguró que los combates continuarán hasta que Estados Unidos alcance los objetivos trazados. “Tenemos objetivos muy claros. Pudieron hacer algo hace dos semanas, pero simplemente no pudieron hacerlo”, declaró el presidente en referencia a los diálogos entre Washington y Teherán en Ginebra (Suiza) para limitar el alcance del programa nuclear iraní.

Asimismo, el mandatario confirmó —tal como lo comunicó el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos— que tres soldados estadounidenses murieron en las acciones militares contra Irán y no descartó que se produzcan más bajas. “Estamos de luto por los tres patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio por nuestra nación. Continuaremos firmes en la misión por la que ofrendaron sus vidas”, añadió.

En ese contexto, Trump reiteró que la determinación tanto de Estados Unidos como de Israel “nunca ha sido más fuerte” y defendió la ofensiva contra un régimen que, según dijo, ha librado “una guerra contra la civilización misma”. “Un régimen iraní armado con misiles de largo alcance y armas nucleares es una amenaza directa para cualquier estadounidense. No permitiremos que el régimen extorsione al resto del mundo para imponer su voluntad malévola”, enfatizó.

Por último, instó a los mandos del régimen iraní a deponer las armas y aceptar “la inmunidad absoluta o la muerte segura”. “No será bonito”, advirtió Trump, si optaban por lo que consideró el camino equivocado de la historia.

El mandatario también exhortó —al igual que en el mensaje en el que anunció el inicio de la operación ‘Furia Épica’— a los ciudadanos iraníes a levantarse contra el régimen. “Aprovechen el momento y sean valientes y heroicos. Recuperen su país. Estados Unidos está con ustedes. Les hice una promesa y la cumplí. El resto está en sus manos”, concluyó.