Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo hoy | 1 de marzo

Este domingo 1 de marzo la agenda informativa combina temas económicos, sociales y geopolíticos que impactan tanto a Panamá como al escenario internacional.

-La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) completó con éxito una gira de asistencia técnica en la provincia de Bocas del Toro, donde más de 500 pescadores de langosta recibieron su carné legal, formalizando su actividad y fortaleciendo el ordenamiento del sector.

-La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) exhortó a aprovechar la “gran oportunidad” que tendría el país para fortalecer su sector logístico, tras la decisión relacionada con Panama Ports Company. Empresarios señalaron que el contexto actual puede abrir espacios para consolidar la competitividad portuaria y atraer nuevas inversiones.

-El ayatolá Alireza Arafi, clérigo de 66 años y miembro del influyente Consejo de Guardianes de Irán, fue designado como parte del consejo de liderazgo interino, en medio de la creciente tensión política en la República Islámica.

-Dos personas murieron y 14 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en Austin, capital de Texas. El FBI investiga el caso como un posible acto de terrorismo

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que fuerzas estadounidenses destruyeron nueve buques de guerra iraníes como parte de su operación contra la República Islámica, y advirtió que podrían hundir el resto de la marina iraní, en una escalada que incrementa la tensión en la región.