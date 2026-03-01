  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Panamá expresa condolencias por tragedia en Austin

La madrugada del domingo 1 de marzo, un tiroteo en el bar Buford’s, ubicado en el distrito de entretenimiento de West Sixth Street en Austin.
La madrugada del domingo 1 de marzo, un tiroteo en el bar Buford’s, ubicado en el distrito de entretenimiento de West Sixth Street en Austin. Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 01/03/2026 18:32
El Gobierno reconoció la labor de las autoridades locales y federales, incluyendo la participación del FBI en la investigación

El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió este 1 de marzo de 2026 un comunicado oficial en el que expresa sus más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos, tras el trágico tiroteo ocurrido en la ciudad de Austin, Texas.

El mensaje lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y los actos de violencia que enlutan a familias y comunidades enteras, extendiendo solidaridad y acompañamiento a los familiares de las víctimas.

Asimismo, reconoce la labor de las autoridades locales y federales, incluyendo la participación del FBI en la investigación, y reafirma el compromiso de Panamá con la paz y el rechazo absoluto a toda forma de violencia.

¿Qué pasó?

La madrugada del domingo 1 de marzo, un tiroteo en el bar Buford’s, ubicado en el distrito de entretenimiento de West Sixth Street en Austin, dejó un saldo de tres personas fallecidas —entre ellas el presunto atacante— y 14 heridos, varios en estado crítico.

Según la jefa de Policía de Austin, Lisa Davis, el incidente comenzó cuando se reportó la presencia de un hombre armado disparando dentro del establecimiento.

La rápida respuesta policial derivó en un enfrentamiento que culminó con la muerte del agresor.El FBI participa en la investigación, que se analiza como un posible acto de terrorismo, aunque las autoridades aún no han confirmado la motivación detrás del ataque.

El hecho ha generado conmoción en la comunidad local y reavivado el debate nacional sobre la violencia armada en Estados Unidos.

VIDEOS
Lo Nuevo