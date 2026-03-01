Panamá expresa condolencias por tragedia en Austin

La madrugada del domingo 1 de marzo, un tiroteo en el bar Buford’s, ubicado en el distrito de entretenimiento de West Sixth Street en Austin, dejó un saldo de tres personas fallecidas —entre ellas el presunto atacante— y 14 heridos, varios en estado crítico. Según la jefa de Policía de Austin, Lisa Davis, el incidente comenzó cuando se reportó la presencia de un hombre armado disparando dentro del establecimiento. La rápida respuesta policial derivó en un enfrentamiento que culminó con la muerte del agresor.El FBI participa en la investigación, que se analiza como un posible acto de terrorismo, aunque las autoridades aún no han confirmado la motivación detrás del ataque. El hecho ha generado conmoción en la comunidad local y reavivado el debate nacional sobre la violencia armada en Estados Unidos.