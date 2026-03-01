Panamá expresa condolencias por tragedia en Austin

El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió este 1 de marzo de 2026 un comunicado oficial en el que expresa sus más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos, tras el trágico tiroteo ocurrido en la ciudad de Austin, Texas.

El mensaje lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y los actos de violencia que enlutan a familias y comunidades enteras, extendiendo solidaridad y acompañamiento a los familiares de las víctimas.

Asimismo, reconoce la labor de las autoridades locales y federales, incluyendo la participación del FBI en la investigación, y reafirma el compromiso de Panamá con la paz y el rechazo absoluto a toda forma de violencia.