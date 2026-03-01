Escalada en Medio Oriente: Bombardeos alcanzan Tel Aviv

La tensión en Medio Oriente se intensificó este 1 de marzo de 2026, cuando misiles lanzados desde Irán impactaron en las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa, en represalia a una ofensiva israelí sobre objetivos estratégicos en Teherán.

El portavoz del ejército israelí, Nadav Shoshani, confirmó que se registraron menos de diez impactos directos, aunque cientos de proyectiles y drones fueron interceptados antes de alcanzar territorio israelí.

Los ataques forman parte de una ola de bombardeos iraníes que también golpeó países del Golfo con presencia militar estadounidense, como Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

En Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, un misil balístico provocó la muerte de nueve personas y dejó al menos 48 heridos, incluyendo una niña en estado grave.

La ofensiva ha generado un cierre de espacios aéreos en varios países de la región y retrasos en más de 19.000 vuelos, mientras Teherán amplía su lista de objetivos, incluyendo incluso a Omán, tradicional mediador regional.