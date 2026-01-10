Siete noticias clave de Panamá y el mundo este 10 de enero | Lo que debes saber antes de dormir

Este sábado 10 de enero, la agenda informativa nacional e internacional presenta hechos relevantes que marcan la actualidad.<b>-El presidente de la República, José Raúl Mulino,</b> remarcó este sábado el rol que desempeña Panamá como parte del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, destacando al país como un facilitador del comercio mundial y de la integración de las Américas.<b>-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,</b> firmó el pasado 9 de enero una orden ejecutiva mediante la cual declaró una emergencia nacional con el objetivo de impedir cualquier embargo o proceso judicial contra los fondos del Gobierno de Venezuela que se encuentran bajo custodia estadounidense. La medida ha generado reacciones diversas en la comunidad internacional, en medio de la compleja situación política venezolana.<b>-En Nicaragua</b>, el Gobierno que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció la liberación de decenas de personas que permanecían detenidas, entre ellas presos políticos, según confirmaron agencias internacionales y medios locales. Esta excarcelación coincide con el aniversario número 19 del Ejecutivo en el poder y se da en un contexto de presiones diplomáticas por parte de Estados Unidos.<b>-El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</b> publicó el calendario oficial de agroferias a nivel nacional, las cuales se realizarán este martes 13 y miércoles 14 de enero, con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a bajo costo para la población.<b>-El Metro de Panamá</b> informó que, debido a los trabajos de construcción de la Línea 3, se efectuará el cierre de un tramo de dos carriles en dirección a La Chorrera, sobre la carretera Panamericana, a la altura de Arraiján cabecera. El cierre está programado para este domingo 11 de enero, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas.<b>-La Policía Nacional </b>reportó que durante el fin de semana largo, iniciado el 9 de enero, se registró un aforo vehicular de 45,928 automóviles con destino al interior del país, como parte del operativo de movilidad y seguridad.<b>-El boxeador panameño Ricardo </b><i><b>El Científico</b></i><b> Núñez, </b>agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), perdió por nocaut este sábado en Alemania al disputar el campeonato mundial interino ligero (135 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (WBC).