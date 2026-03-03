Panamá y Arabia Saudita avanzan en nuevo acuerdo de servicios aéreos

El Consejo de Gabinete aprobó la tarde de este martes 3 de marzo el proyecto de ley No. 7-25, con el que se autoriza el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita.

Además, el Gabinete facultó al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, para presentarlo ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley para su consideración.

La iniciativa es considerada estratégica para el país, ya que permitirá fortalecer la conectividad directa o indirecta entre Panamá y Medio Oriente, facilitando el comercio bilateral, la atracción de inversiones, el incremento del flujo turístico y el posicionamiento del hub de las Américas como plataforma de conexión intercontinental.

El acuerdo, que establece el marco jurídico para regular los servicios aéreos entre ambas naciones, fue suscrito en la ciudad de París el 16 de junio de 2025.

Por Panamá firmó Rafael Bárcenas, director de la Autoridad Aeronáutica Civil, mientras que por Arabia Saudita lo hizo Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, presidente de la Autoridad General de Aviación Civil.

La norma enviada al Legislativo destaca la igualdad de oportunidades para que las aerolíneas designadas por ambas partes exploten los servicios acordados en las rutas especificadas. Asimismo, otorga derechos para la operación de servicios aéreos internacionales por las líneas aéreas designadas por cada país.

Entre las disposiciones contempladas se incluyen el derecho a sobrevolar el territorio de la otra parte sin aterrizar; aterrizar con fines no comerciales; y realizar escalas para embarcar y desembarcar pasajeros, carga y correo internacional, ya sea de manera separada o combinada.

El acuerdo también incorpora un cuadro de rutas que habilita a las aerolíneas panameñas a operar servicios desde puntos en Panamá hacia puntos intermedios, destinos en Arabia Saudita y otros puntos más allá, y viceversa.