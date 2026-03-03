Ana Fábrega renuncia como directora del Senniaf

Ana Fábrega presentó su renuncia como directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La Estrella de Panamá pudo confirmar con fuentes cercanas a la entidad que Fábrega presentó su renuncia este martes 3 de marzo.

Al conocer sobre la renuncia de Fábrega la diputada por la libre postulación Alejandra Brenes le declaró a La Estrella de Panamá que “es una persona que se encuentra bajo investigación por presuntos delitos, si fue su decisión me parece acertada, debió ser separada del cargo desde el momento en que se inició la investigación.

Además, dijo que “nadie que no puede con su cargo debería estar al frente de instituciones tan sensibles como esta”.

Más temprano Brenes recordó que corresponde al Ministerio Público, y específicamente a la fiscal que lleva el caso, solicitar la eventual separación del cargo de Fábrega, en medio de las investigaciones por las denuncias de supuesto maltrato y negligencias al que fueron sometidos los menores a cargo de la entidad.

Brenes le recordó el papel del Ministerio Público a un grupo de personas protestó la tarde de este 3 de marzo a fuera de las instalaciones de la Asamblea Nacional.

Fábrega fue citada este 3 de marzo a la Asamblea Nacional, sin embargo, presentó una excusa médica. Por lo que, Brenes y otros diputados insistirán que sea citada la próxima semana.

La diputada la semana pasada alertó de supuestos abusos y negligencias contra menores en el Centro de Atención Integral de Tocumen, a cargo de la Senniaf, institución que tiene en su junta directiva a la ministra de desarrollo Social, Beatriz Carles, como presidenta.