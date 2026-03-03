  1. Inicio
  2. >  Multimedia
  3. >  Videos
Agencia EFE
  • 03/03/2026 08:15
Videos

Video: Delcy Rodríguez llama a superar el “odio”

Venezuela
Delcy Rodríguez
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo este lunes un llamado a superar el “odio” e insistió en pedir a EE.UU. que levante las sanciones económicas impuestas contra el país suramericano
Lo Nuevo