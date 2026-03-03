OEA: Panamá acoge sesiones clave del Comité Jurídico Interamericano

Panamá reafirmó su compromiso con la Organización de los Estados Americanos (OEA) al instalar el 108 período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (CJI), en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Carlos Guevara Mann, viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, inauguró las sesiones que se extenderán durante toda la semana y dijo que la realización de este encuentro en el país refuerza la tradición jurídica y diplomática panameña.

“El derecho internacional es el fundamento indispensable para la convivencia pacífica, la solución de controversias y la protección de la dignidad humana en nuestra región”, afirmó Guevara Mann.

Añadió que el CJI cumple una función clave frente a desafíos contemporáneos como la transformación digital, la protección del ambiente, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

“Creemos firmemente que el diálogo jurídico sustentado en principios es la mejor herramienta para enfrentar los retos compartidos”, añadió.

Asimismo, recordó que Panamá se prepara para acoger en junio la Asamblea General de la OEA, en un contexto especial marcado por la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que también se celebrará ese mes.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, elogió el papel de Panamá como punto clave del multilateralismo regional. “Panamá está centrada en todas las reuniones relevantes del sistema interamericano”, señaló.

Ramdin subrayó la importancia del trabajo técnico del CJI y la necesidad de fortalecer el orden jurídico hemisférico.

“Necesitamos, más que nunca, un orden internacional basado en reglas y el arreglo pacífico y negociado de los conflictos”, afirmó, al recordar que los 34 Estados miembros participan en condiciones de igualdad y con los mismos derechos dentro de la organización.

Igualmente, el presidente del CJI, Julio José Rojas Báez, sostuvo que la celebración de este período ordinario en Panamá consolida el perfil jurídico-diplomático del país en el hemisferio. “Panamá ha sabido hacer del derecho y la diplomacia una vocación de Estado”, expresó.

Rojas Báez recordó que el CJI es uno de los órganos más antiguos de la OEA y que su mandato está orientado a promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional.

También destacó la huella de juristas panameños en el organismo y el liderazgo de la doctora Marta Luna Vélez, quien inicia su segundo mandato como integrante del Comité.

Durante la semana, el CJI abordará temas de alto impacto regional, entre ellos el marco jurídico aplicable al uso pacífico del espacio y las constelaciones satelitales; las implicaciones del aumento del nivel del mar para los Estados costeros e insulares; el uso de la inteligencia artificial en la justicia y su relación con los derechos humanos; la independencia judicial; y la responsabilidad de empresas productoras y comercializadoras de armas.

En la ceremonia de apertura estuvieron presentes el vicecanciller Carlos A. Hoyos; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola; el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy; magistrados; miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país; viceministros de Estado; representantes de gremios del sector privado e invitados especiales.