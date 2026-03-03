Doce heridos en el centro de Israel tras disparos de misiles iraníes

Doce personas resultaron heridas este martes 3 de marzo en Israel tras disparos de misiles iraníes, según un nuevo balance de los socorristas del Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

“Médicos y personal sanitario atienden y evacúan a hospitales a 12 heridos”, incluida una mujer de unos 40 años herida por una explosión y otras 11 personas por esquirlas de vidrio y otras lesiones relacionadas con las explosiones, precisaron.

En un anterior balance, los socorristas reportaron siete heridos.

La policía afirma haberse desplegado en varios lugares del centro de Israel y en la región de Tel Aviv donde cayó metralla.

Según imágenes de AFP, se veía a miembros de las fuerzas de seguridad desplegados en uno de los lugares.

Y también un camión de bomberos estacionado mientras agentes rociaban espuma no inflamable sobre los restos calcinados de los autos.