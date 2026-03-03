“Mulino es un demócrata”: Mayín Correa tras recibir la Orden Belisario Porras

La gobernadora de Panamá, Omaira ‘Mayín’ Correa, recibió este martes 3 de marzo, en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas, la Orden Nacional Dr. Belisario Porras en el grado de Gran Cruz Dr. Belisario Porras, en un acto en el que también estuvo presente el canciller de la República, Javier Martínez-Acha.

Con un profundo sentido de emoción, la política y periodista recibió este reconocimiento y comenzó su intervención comparando al presidente José Raúl Mulino con Belisario Porras. “El presidente Mulino es un demócrata, al igual que Belisario Porras (...) Con Porras, Panamá avanzó en cuanto a la modernidad y la democracia, y prueba de ello está en la creación de instituciones como el Registro Público y el Hospital Santo Tomás”, destacó la funcionaria, quien bromeó con que su admiración por la figura de Porras hizo que dentro de su entorno familiar la consideraran “la novia de Belisario Porras”.

Por otro lado, señaló que sus más de cuatro décadas de servicio público —durante las cuales ocupó cargos como la Alcaldía del Distrito Capital y el de diputada de la República— las ejerció con “sensibilidad” y “fe cristiana”. “El servicio público es un apostolado. Lo que más importa es dejar obras que perduren en el tiempo”, agregó.

En su breve discurso de aceptación del galardón, Correa no dejó pasar la ocasión para elogiar “el cariño” que tanto Mulino como su familia sienten por ella y que, aseguró, es recíproco. “La admiración es mutua, y me honra mucho participar en su gobierno”, manifestó.

“Mulino es un demócrata y él ha actuado como tal”, reiteró Correa, al señalar que el presidente de la República es “el rey de la historia panameña”.

Finalmente, agradeció al mandatario por ser “el único presidente que se atrevió a acabar” con el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), ya que, aseguró, perjudicaban la libertad ciudadana con sus constantes cierres de calles.

Antes de la intervención de Correa, Mulino dijo sentirse “lleno de satisfacción” por otorgar una condecoración a una “ciudadana ejemplar”. “Sin duda, es una mujer que ha suscitado hitos y pautas en la historia periodística, política y democrática de Panamá”, consideró.