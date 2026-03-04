Estudio alerta sobre sesgos de género en la IA en Panamá

La inteligencia artificial no responde igual a hombres y mujeres jóvenes en Panamá. Un estudio de la firma global de comunicación LLYC revela que los modelos de lenguaje amplifican estereotipos de género al interactuar con personas entre 16 y 25 años, reforzando patrones culturales que la sociedad intenta superar.

El informe, titulado “El espejismo de la IA: un reflejo incómodo con alto impacto en los jóvenes”, analizó 9,600 recomendaciones generadas por cinco grandes modelos de inteligencia artificial en 12 países, incluido Panamá, durante 2025. La investigación se presentó en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En el caso panameño, los hallazgos muestran diferencias marcadas. Las sugerencias relacionadas con moda y forma de vestir son 2.5 veces más frecuentes en conversaciones con chicas que con chicos. Además, las menciones sobre moda dirigidas a mujeres jóvenes en Panamá superan en 10 % el promedio internacional.

En contraste, en las interacciones con hombres panameños, estas referencias aparecen 29 % menos que en el promedio de los países analizados.

El estudio advierte que esta tendencia reduce la identidad de las jóvenes a su apariencia externa y excluye a los hombres de temas vinculados a la estética o el autocuidado, reforzando roles tradicionales.

En materia emocional, la investigación detecta que términos asociados a depresión o tristeza aparecen en al menos una de cada seis respuestas dirigidas a mujeres panameñas, el índice más alto entre los países estudiados. En el caso de los hombres jóvenes, estas menciones surgen en una de cada diez respuestas.

Según el análisis, este patrón puede proyectar una imagen de fragilidad emocional femenina y, al mismo tiempo, invisibilizar las necesidades de apoyo emocional en los hombres.