Las líderes en tecnología superan a sus homólogos con la IA generativa

La IA generativa (GenAI) está proliferando en el lugar de trabajo y, aunque históricamente las mujeres han sido menos propensas a adoptarlas, un informe de Boston Consulting Group (BCG) revela que las ahora las mujeres están a la par, o en algunos casos incluso superan ligeramente, a sus pares masculinos en términos de adopción de GenAI. con notables variaciones entre los niveles de antigüedad y las funciones laborales.

El informe, “Women leaders are paving the way in GenAI”, se basa en datos de una encuesta global realizada a más de 6.500 empleadas y empleados de Alemania, India, Japón, Estados Unidos y Reino Unido. Estos participantes abarcan cuatro niveles de antigüedad y ocho funciones dentro de la industria de la tecnología.

“Menos del 30% de los mandos intermedios y líderes sénior en tecnología hoy en día son mujeres. Este dato recalca la importancia de que las empresas que pertenecen a la industria tecnológica se centren en medidas proactivas que minimicen y en última instancia reduzcan esta brecha de género, siendo la inteligencia artificial generativa una oportunidad para lograrlo”, explicó Laura Florez, socia de BCG en un comunicado de prensa.