Autódromo Panamá hará historia con su primera carrera nocturna

El automovilismo vivirá un capítulo inédito este sábado 23 de agosto, cuando el <a href="/tag/-/meta/autodromo-panama">Autódromo Panamá</a> celebre por primera vez una carrera nocturna, un evento que promete combinar la velocidad, la adrenalina y el espectáculo bajo las estrellas.En conferencia de prensa, los organizadores anunciaron que la jornada se extenderá desde las 3:00 p.m. hasta la medianoche, ofreciendo no solo competencias de alto nivel, sino también <b>actividades familiares y espacios de entretenimiento.</b>El circuito se iluminará para recibir a pilotos nacionales e internacionales que competirán en categorías como GT Challenge de Las Américas, Super Turismo y Gran Turismo. El gran atractivo de la noche será el debut de la TCR Panamá, que marcará un hito en el deporte motor del país.La experiencia no se limitará a la pista. Los asistentes podrán disfrutar del Pit Party, con acceso cercano a autos y pilotos, además de un After Party con DJ invitado. También se estrenará el renovado Lounge 3, un área exclusiva diseñada para ofrecer una experiencia premium.Entre los protagonistas de la cita estarán <b>John Chocrón</b>, del equipo familiar Chocrón, quien correrá en la Super V8 y en la TCR Panamá, y <b>Valentino Mini</b>, piloto panameño con trayectoria internacional en Fórmula 4 y GT4, que regresa desde Inglaterra para sumarse a esta carrera histórica.Los organizadores confirmaron que habrá transporte desde Chitré, Ciudad de Panamá y Arraiján, y adelantaron que el cronograma oficial estará disponible en las redes sociales de Autódromo Panamá.