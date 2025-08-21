Autódromo Panamá hará historia con su primera carrera nocturna

El automovilismo vivirá un capítulo inédito este sábado 23 de agosto, cuando el Autódromo Panamá celebre por primera vez una carrera nocturna, un evento que promete combinar la velocidad, la adrenalina y el espectáculo bajo las estrellas.

En conferencia de prensa, los organizadores anunciaron que la jornada se extenderá desde las 3:00 p.m. hasta la medianoche, ofreciendo no solo competencias de alto nivel, sino también actividades familiares y espacios de entretenimiento.

El circuito se iluminará para recibir a pilotos nacionales e internacionales que competirán en categorías como GT Challenge de Las Américas, Super Turismo y Gran Turismo. El gran atractivo de la noche será el debut de la TCR Panamá, que marcará un hito en el deporte motor del país.

La experiencia no se limitará a la pista. Los asistentes podrán disfrutar del Pit Party, con acceso cercano a autos y pilotos, además de un After Party con DJ invitado. También se estrenará el renovado Lounge 3, un área exclusiva diseñada para ofrecer una experiencia premium.

Entre los protagonistas de la cita estarán John Chocrón, del equipo familiar Chocrón, quien correrá en la Super V8 y en la TCR Panamá, y Valentino Mini, piloto panameño con trayectoria internacional en Fórmula 4 y GT4, que regresa desde Inglaterra para sumarse a esta carrera histórica.

Los organizadores confirmaron que habrá transporte desde Chitré, Ciudad de Panamá y Arraiján, y adelantaron que el cronograma oficial estará disponible en las redes sociales de Autódromo Panamá.