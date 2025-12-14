El ultraderechista Kast gana por amplio margen las presidenciales de Chile

El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen de casi 20 puntos a la izquierdista Jeannette Jara, con el 57,4 % de los votos escrutados, según cifras del Servicio Electoral. Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 59,8 % de los votos frente al 40,17 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años. Ambos candidatos compiten por suceder al progresista Gabriel Boric en La Moneda, la sede del Gobierno, en una segunda vuelta histórica, marcada por la mayor participación electoral en la historia de Chile, debido a la implementación del voto obligatorio para todo el censo. Más de 15,7 millones de personas fueron convocadas a las urnas. El líder del Partido Republicano lidera el conteo en casi todas de las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital.

De confirmarse estos resultados, Kast será el primer dirigente identificado con el pinochetismo en llegar a La Moneda en democracia y recibirá la banda presidencial el próximo 11 de marzo de manos de Boric, su rival en las elecciones de 2021, en las que perdió por amplio margen. Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político. El primer y único derechista en llegar al poder hasta ahora, desde el retorno a la democracia, ha sido el fallecido Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la permanencia del dictador. La campaña ha girado casi de manera monotemática en torno al aumento de la delincuencia y la migración irregular, pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, con una tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes.