Jara admite su derrota frente al ultraderechista Kast en las presidenciales de Chile

La izquierdista Jeannette Jara admitió este domingo su derrota frente al ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, señaló en redes sociales la candidata del progresismo que, al frente de la coalición más amplia de la historia en Chile, también agradeció a quienes apoyaron su candidatura.

El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen de casi 20 puntos a la izquierdista Jeannette Jara, con el 57,4 % de los votos escrutados, según cifras del Servicio Electoral.