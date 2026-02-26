Las 9 claves del allanamiento a las tres oficinas

<b>Allanamiento excepcional:</b> El fiscal superior de Atención Primaria, Azael Samaniego, confirmó que el Ministerio Público ejecuta una diligencia excepcional. <b>Investigación de oficio:</b> La pesquisa fue iniciada de oficio ante la posible comisión de un hecho ilícito. <b>Fundamento legal: </b>El Ministerio Público está facultado para abrir investigaciones cuando, a través de sus brazos auxiliares, tiene conocimiento de la posible existencia de un delito. <b>Tipo penal abierto: </b>Existe un presunto delito contemplado en el <b>Código Penal</b> bajo investigación, pero no se ha precisado cuál es para proteger el proceso. <b>Documentación incautada: </b>Los documentos decomisados serán analizados antes de determinar su pertenencia. <b>Titularidad sin confirmar: </b>No se ha establecido si la documentación corresponde a una persona natural o jurídica, ni la relación con alguna empresa específica. <b>Propiedad de oficinas: </b>Las oficinas intervenidas están bajo verificación para determinar quiénes son sus propietarios. <b>Custodia de bienes:</b> Los documentos y bienes recabados quedarán bajo custodia temporal del Ministerio Público, con órdenes formales y controles de seguridad. <b>Alcance del operativo:</b> La diligencia abarca tres oficinas; la tercera corresponde a la última fase del procedimiento.