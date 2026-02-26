Las 9 claves del allanamiento a las tres oficinas

Allanamiento excepcional: El fiscal superior de Atención Primaria, Azael Samaniego, confirmó que el Ministerio Público ejecuta una diligencia excepcional.

Investigación de oficio: La pesquisa fue iniciada de oficio ante la posible comisión de un hecho ilícito.

Fundamento legal: El Ministerio Público está facultado para abrir investigaciones cuando, a través de sus brazos auxiliares, tiene conocimiento de la posible existencia de un delito.

Tipo penal abierto: Existe un presunto delito contemplado en el Código Penal bajo investigación, pero no se ha precisado cuál es para proteger el proceso.

Documentación incautada: Los documentos decomisados serán analizados antes de determinar su pertenencia.

Titularidad sin confirmar: No se ha establecido si la documentación corresponde a una persona natural o jurídica, ni la relación con alguna empresa específica.

Propiedad de oficinas: Las oficinas intervenidas están bajo verificación para determinar quiénes son sus propietarios.

Custodia de bienes: Los documentos y bienes recabados quedarán bajo custodia temporal del Ministerio Público, con órdenes formales y controles de seguridad.

Alcance del operativo: La diligencia abarca tres oficinas; la tercera corresponde a la última fase del procedimiento.