Tocumen propone contratos de operación para reactivar aeropuertos regionales que pierden $100 millones al año

El Gobierno Nacional presentó este jueves 26 de febrero una estrategia para transformar los aeropuertos regionales del país, actualmente operando bajo un modelo deficitario, en plataformas productivas y sostenibles que impulsen el desarrollo económico de las provincias.

Durante el Gabinete Logístico, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, explicó que la intención inicial fue concesionar estas terminales; sin embargo, tras una consulta internacional, no hubo interés debido a que hoy “son aeropuertos que pierden dinero”.

Las terminales de Aeropuerto Internacional Enrique Malek (David) y Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez (Río Hato), junto al Aeropuerto Internacional Enrique A. Jiménez (Colón), registraron en 2025 un EBITDA negativo cercano a $5 millones. De mantenerse el esquema actual, el costo proyectado para el Estado rondaría los $60 millones en los próximos 30 años.

Ante este escenario, se propone implementar contratos de Operación y Mantenimiento (O&M) por un período de cinco años como fase de ordenamiento y creación de valor. El modelo permitiría estandarizar procesos, mejorar la eficiencia operativa, controlar costos y aumentar el tráfico de pasajeros, sentando las bases para evaluar en el futuro una concesión sostenible.

Ruiz Blanco detalló que, bajo este esquema, Tocumen, S.A. continuará financiando las inversiones necesarias en modernización, mantenimiento mayor y cumplimiento normativo, mientras el operador internacional seleccionado asumirá la gestión bajo metas específicas y supervisión centralizada. “No es administrar por administrar; se establecerán obligaciones claras sobre qué estrategia traerán y qué valor aportarán al país”, subrayó.

El objetivo principal es dinamizar el turismo en el interior y generar empleo. Estudios técnicos citados durante la presentación estiman que la activación estratégica de David y Río Hato podría representar hasta $8 mil millones en beneficio social vinculado al turismo, además de 1,750 empleos directos y más de 10,600 indirectos.

En cuanto al aeropuerto de Colón, el Ejecutivo evalúa su reconversión en un polo logístico especializado en carga de alto valor y mantenimiento de aeronaves, con integración potencial a la Zona Libre y a los puertos cercanos.

El gerente también recordó que Tocumen enfrenta importantes compromisos financieros, con una deuda cercana a $1,800 millones y pagos anuales de intereses por unos $88 millones, además de inversiones proyectadas por alrededor de $400 millones en los próximos años, en medio de un crecimiento sostenido del 9 % anual en pasajeros.

“Necesitamos operadores internacionales que realmente le den valor a esos aeropuertos, porque la responsabilidad de Tocumen hoy es muy grande”, afirmó Ruiz Blanco, al recalcar que la meta es reducir la carga fiscal de subsidios recurrentes y convertir las terminales regionales en verdaderos motores de competitividad nacional.

Con esta hoja de ruta, el Ejecutivo busca pasar de un modelo de subsidio permanente a uno de generación de valor, donde los aeropuertos regionales dejen de ser una carga fiscal y se conviertan en catalizadores de turismo, inversión y empleo.

La apuesta, según Ruiz Blanco, es ordenar primero, crecer después y, en un segundo momento, evaluar esquemas de concesión que ya partan de terminales estabilizadas y con mayor atractivo para el mercado internacional.