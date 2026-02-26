Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo hoy | 26 de febrero

Este jueves 26 de febrero la agenda informativa en Panamá y el ámbito internacional estuvo marcada por diversos acontecimientos de interés político, judicial y social.

-La Procuraduría General de la Nación realizaron una diligencia en las oficinas de Panama Ports Company>, ubicadas en Terrazas de Albrook. La actuación estaría vinculada a una investigación por el presunto ocultamiento de información relacionada con la empresa.

-Un ciudadano panameño fue aprehendido en el distrito de Arraiján durante un allanamiento efectuado por la Policía Nacional de Panamá y el Ministerio Público, como parte de una investigación internacional contra la explotación sexual infantil.

-El presidente José Raúl Mulino exhortó a los docentes a impartir clases con normalidad ante el inicio del año escolar 2026. El llamado lo realizó durante su conferencia de prensa semanal, celebrada en esta ocasión desde Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

-La Lotería Fiscal celebró su cuarto sorteo del año en el centro comercial Soho Mall, donde nuevos ganadores resultaron favorecidos con los premios en juego.

-La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton compareció ante una comisión investigadora del Congreso estadounidense encargada de esclarecer el caso de Jeffrey Epstein. Durante su declaración, aseguró que no tenía conocimiento de las actividades ilícitas atribuidas al inversionista ni a su colaboradora, Ghislaine Maxwell.