PRD pide transición ordenada tras fallo sobre puertos

Vigilancia desde la oposiciónEl PRD afirmó que, en su rol de oposición, dará seguimiento al proceso para que se conduzca con legalidad, planificación y visión de país. En el comunicado, el partido reiteró que los puertos son bienes estratégicos cuya gestión debe traducirse en desarrollo, estabilidad y oportunidades para la población.El Comité Ejecutivo Nacional cerró el pronunciamiento con cuatro mensajes centrales: respeto al fallo de la Corte, protección de los bienes del Estado, defensa de los empleos panameños y exigencia de transparencia total en el proceso que se avecina.La decisión judicial sobre las concesiones de Balboa y Cristóbal marca un punto de inflexión en la administración portuaria del país y abre un debate sobre el modelo que deberá adoptarse en adelante para garantizar competitividad, ingresos fiscales y estabilidad laboral.