Nacional

PRD pide transición ordenada tras fallo sobre puertos

Entrada hacia el Puerto Balboa.
Entrada hacia el Puerto Balboa. EFE
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 26/02/2026 18:59
El Partido Revolucionario Democrático pidió una transición ordenada tras el fallo que anuló el contrato de los puertos y propuso una nueva licitación pública transparente

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) se pronunció tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato y sus adendas relacionadas con la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, y pidió que el proceso de transición se maneje con orden, transparencia y apego a la institucionalidad.

En un comunicado dirigido al país, el colectivo opositor expresó su “respeto absoluto” al Órgano Judicial y subrayó que en un Estado democrático de derecho las decisiones judiciales se acatan. “La institucionalidad está por encima de cualquier contrato o interés particular”, señaló el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Transición ordenada y continuidad operativa

El PRD sostuvo que el fallo abre una nueva etapa y coloca sobre el Estado una “responsabilidad histórica” para garantizar que la operación de los puertos continúe sin interrupciones. El partido advirtió que es fundamental proteger los empleos de miles de trabajadores panameños y preservar la estabilidad de la plataforma logística nacional, considerada uno de los pilares de la economía.

“El país no puede detenerse, pero tampoco puede improvisar”, indicó el comunicado, en referencia a la necesidad de planificar cuidadosamente los pasos a seguir tras la decisión judicial.

En ese contexto, el colectivo planteó que las empresas que asuman la administración de los puertos para asegurar la continuidad operativa deben tener claro que su rol sería estrictamente temporal. Según el PRD, esta presencia respondería a una necesidad inmediata de estabilidad mientras el país define un nuevo modelo concesional.

Nuevo modelo con licitación pública

El partido abogó por la construcción de un nuevo esquema de concesión que se realice con total transparencia y mediante una licitación pública abierta en el corto plazo. A su juicio, el proceso debe contar con reglas claras y equitativas que permitan la participación de múltiples operadores y aseguren cánones y retribuciones acordes al valor estratégico de los puertos.

Además, propuso que el futuro contrato contemple auditorías periódicas obligatorias y la publicación constante de información sobre la administración de los activos portuarios, con el fin de que la ciudadanía conozca cuánto recibe el Estado y cómo se gestionan estos bienes.

“El país debe saber cómo se administran sus activos y cuál es el beneficio real para la nación”, enfatizó el colectivo político.

Vigilancia desde la oposición

El PRD afirmó que, en su rol de oposición, dará seguimiento al proceso para que se conduzca con legalidad, planificación y visión de país. En el comunicado, el partido reiteró que los puertos son bienes estratégicos cuya gestión debe traducirse en desarrollo, estabilidad y oportunidades para la población.

El Comité Ejecutivo Nacional cerró el pronunciamiento con cuatro mensajes centrales: respeto al fallo de la Corte, protección de los bienes del Estado, defensa de los empleos panameños y exigencia de transparencia total en el proceso que se avecina.

La decisión judicial sobre las concesiones de Balboa y Cristóbal marca un punto de inflexión en la administración portuaria del país y abre un debate sobre el modelo que deberá adoptarse en adelante para garantizar competitividad, ingresos fiscales y estabilidad laboral.

