PRD pide transición ordenada tras fallo sobre puertos

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) se pronunció tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato y sus adendas relacionadas con la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, y pidió que el proceso de transición se maneje con orden, transparencia y apego a la institucionalidad.

En un comunicado dirigido al país, el colectivo opositor expresó su “respeto absoluto” al Órgano Judicial y subrayó que en un Estado democrático de derecho las decisiones judiciales se acatan. “La institucionalidad está por encima de cualquier contrato o interés particular”, señaló el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Transición ordenada y continuidad operativa

El PRD sostuvo que el fallo abre una nueva etapa y coloca sobre el Estado una “responsabilidad histórica” para garantizar que la operación de los puertos continúe sin interrupciones. El partido advirtió que es fundamental proteger los empleos de miles de trabajadores panameños y preservar la estabilidad de la plataforma logística nacional, considerada uno de los pilares de la economía.

“El país no puede detenerse, pero tampoco puede improvisar”, indicó el comunicado, en referencia a la necesidad de planificar cuidadosamente los pasos a seguir tras la decisión judicial.