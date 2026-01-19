Aeropuertos regionales rompen récord de viajeros en 2025

El 2025 fue un año histórico para los aeropuertos regionales de Panamá. Un total de 781.871 pasajeros se movilizaron por las terminales regionales panameñas, de acuerdo a información de Tocumen, S.A., responsable de la administración.

Esto es un máximo histórico y un crecimiento de 3% en comparación con el año pasado, cuándo se reportaron 758.275 viajeros, según estadísticas de Tocumen, S.A.

Se trata específicamente de las terminales aéreas Enrique Malek, en David, provincia de Chiriquí; Panamá Pacífico, al oeste de la capital; Scarlett Martínez, en Río Hato, provincia de Coclé; y Enrique Jiménez, en la provincia de Colón.

De acuerdo a Tocumen, S.A. este resultado refleja “el fortalecimiento sostenido de la conectividad aérea interna, el dinamismo del turismo y el papel estratégico de los aeropuertos regionales en la competitividad de Panamá como destino turístico y centro logístico de la región”. Además, el movimiento de aeronaves en los aeropuertos regionales de Río Hato, David, Colón y Panamá Pacífico alcanzó en 2025 un total de 32.036 operaciones, lo que supone una variación positiva del 22% y una diferencia de 5.882 operaciones adicionales frente a las registradas en 2024.

“Este crecimiento operativo evidencia una mayor oferta de vuelos, el interés de las aerolíneas por ampliar su presencia en el país y una demanda sostenida por parte de pasajeros nacionales e internacionales”, señala Tocumen, S.A. En cuanto a la conectividad aérea, el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato, provincia de Coclé, recibió durante 2025 vuelos de aerolíneas como Air Transat, así como operaciones charter de Sunwing Airlines y WestJet, que mantienen vuelos turísticos directos desde Canadá en el marco de la temporada de invierno del hemisferio norte.

Muchos de estos viajeros aprovechan el invierno en el norte para pasear en la “Riviera Pacífica panameña”, una de las zonas de mayor crecimiento turístico del país, especialmente atractiva para viajeros canadienses.

El Aeropuerto Enrique Malek de Chiriquí mantiene operaciones regulares de Air Panamá, así como las rutas operadas por Copa Airlines y Wingo, desde y hacia la Terminal doméstica en la T2 de Tocumen, fortaleciendo los enlaces entre el occidente del país y la capital. A su vez, las aerolíneas Aeroregional, de Ecuador, y Wingo operan rutas desde y hacia el Aeropuerto Panamá Pacífico, ampliando las opciones de conexión regional y contribuyendo a la diversificación de la oferta aérea.

“El crecimiento sostenido en pasajeros y operaciones demuestra nuestro compromiso con el fortalecimiento del turismo, la conectividad aérea y la competitividad de Panamá. Cada aeropuerto regional cumple un rol clave en la integración del territorio, en la atracción de inversiones y en la generación de oportunidades para las comunidades locales”, afirmó el gerente general de Tocumen S. A., José Ruiz Blanco. “Nuestro objetivo es que los aeropuertos regionales sigan siendo una puerta de entrada al desarrollo, apoyando la estrategia país y posicionando a Panamá como un hub de clase mundial, no solo en el ámbito internacional, sino también en su conectividad interna”, concluyó.