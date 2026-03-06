Caja de Seguro Social confirma hallazgo de feto en policlínica de Panamá Oeste

Un feto fue encontrado la mañana de este jueves en el baño del Servicio de Urgencias de la <b>Policlínica Juan Vega Méndez</b>, ubicada en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, según informó la <a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social"><b>Caja de Seguro Social (CSS)</b>.</a>De acuerdo con la entidad, tras detectarse la situación se notificó de inmediato a las autoridades correspondientes. Funcionarios del Ministerio Público se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.La CSS indicó que mantiene plena disposición de colaborar con las autoridades competentes y reiteró su compromiso de facilitar toda la información necesaria que contribuya al desarrollo de las investigaciones.