Ucrania enviará militares a Oriente Medio para ayudar a Estados Unidos pero no será gratis

Ucrania se prepara para desplegar militares en Oriente Medio con el objetivo de ayudar a Estados Unidos ya sus aliados en el Golfo Pérsico a contrarrestar los ataques con drones iraníes, según confirmó a la AFP un alto responsable ucraniano bajo condición de anonimato.De acuerdo con la fuente, la llegada de personal militar ucraniano a la región se espera<b>'próximamente'</b>, aunque las negociaciones aún continúan para definir cómo se llevará a cabo la misión y qué tipo de apoyo específico ofrecerán las fuerzas de Kiev.<b>Un intercambio estratégico entre Kiev y Washington</b>El posible despliegue se da en medio de un acuerdo estratégico. A cambio de su apoyo, Ucrania espera recibir misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot, considerados los únicos capaces de interceptar los misiles balísticos utilizados por Rusia en su guerra contra Ucrania.