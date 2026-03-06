Ucrania enviará militares a Oriente Medio para ayudar a Estados Unidos pero no será gratis

El posible despliegue se da en medio de un acuerdo estratégico. A cambio de su apoyo, Ucrania espera recibir misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot, considerados los únicos capaces de interceptar los misiles balísticos utilizados por Rusia en su guerra contra Ucrania.

De acuerdo con la fuente, la llegada de personal militar ucraniano a la región se espera “próximamente” , aunque las negociaciones aún continúan para definir cómo se llevará a cabo la misión y qué tipo de apoyo específico ofrecerán las fuerzas de Kiev.

Ucrania se prepara para desplegar militares en Oriente Medio con el objetivo de ayudar a Estados Unidos ya sus aliados en el Golfo Pérsico a contrarrestar los ataques con drones iraníes, según confirmó a la AFP un alto responsable ucraniano bajo condición de anonimato.

Además, Kiev busca financiación para la producción de armamento y respaldo diplomático internacional para presionar a Moscú y avanzar hacia el fin del conflicto.

“Necesitamos misiles para los Patriot, financiación para la producción de armas para nuestra propia defensa, así como apoyo diplomático para poner fin a la guerra aquí”, explicó el funcionario.

Estados Unidos pidió ayuda a Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló que Estados Unidos solicitó directamente la asistencia de Ucrania para enfrentar los drones iraníes en medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio.

Según el responsable citado por AFP, la solicitud fue clara: Washington pidió apoyo y Kiev aceptó colaborar.

"La parte estadounidense lo solicitó. Dijeron: 'por favor', y Ucrania aceptó proporcionar tal ayuda", afirmó.

Experiencia ucraniana contra drones iraníes

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Ucrania se ha enfrentado a ataques masivos de drones de diseño iraní utilizados por Moscú.

Como resultado, el país ha desarrollado sistemas relativamente eficaces y de bajo costo para derribarlos, incluidos interceptores capaces de destruir drones en pleno vuelo.

Esa experiencia es precisamente lo que Washington busca aprovechar para reforzar la defensa contra este tipo de amenazas en el Oriente Medio.

Detalles aún bajo negociación

Por ahora, el gobierno ucraniano no ha revelado cuántos militares participarán ni cuándo exactamente comenzará la misión.

"En este momento todo se está definiendo. No podemos revelar los detalles", señaló el funcionario.

La posible presencia de tropas ucranianas en el Golfo Pérsico representaría un nuevo capítulo en la cooperación militar entre Kiev y Washington, en un momento en que los conflictos en Europa del Este y Oriente Medio comienzan a entrelazarse cada vez más en el escenario geopolítico global.