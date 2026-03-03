Ataque récord en 48 horas: ¿Irán disparó todo y ahora se quedó sin municiones?

De acuerdo con balances oficiales difundidos el 3 de marzo de 2026, la operación incluyó también el despliegue de dos cazas SU-24, en lo que se describe como una de las acciones militares más amplias ejecutadas por Irán en los últimos años.

La magnitud del ataque, dirigido contra 11 países de la región, ha abierto una pregunta clave en el tablero geopolítico: ¿agotó Teherán su capacidad inmediata de fuego?

La ofensiva militar de Irán en Oriente Medio ha encendido las alarmas internacionales tras confirmarse el lanzamiento de 101 misiles balísticos, 3 misiles de crucero y 39 drones en menos de dos días.

Cuántos misiles y drones lanzaron Irán en la ofensiva

El reporte militar detalla que fueron detectados 101 misiles balísticos, 3 misiles de crucero y 39 drones, además de dos aeronaves de combate, sin contar los barcos que han sido perdidos total.

La estrategia combinó distintas plataformas de ataque en oleadas sucesivas, una táctica utilizada para saturar sistemas de defensa aérea antes de los impactos principales.

Las autoridades que difundieron el informe aseguraron que la mayoría de los proyectos fueron interceptados.

Según el equilibrio, se neutralizaron casi todos los misiles balísticos, la totalidad de los misiles de crucero detectados, parte importante de los drones y las dos aeronaves desplegadas.

Los 11 países atacados por Irán

Medios internacionales señalan que los ataques o intentos de impacto fueron dirigidos contra Israel, Irak, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Catar, Omán y Chipre , incluyendo una base británica en esta última isla.

La ofensiva simultánea contra múltiples territorios elevó la tensión regional a niveles críticos y activó sistemas de defensa aérea en varios países del Golfo y del Mediterráneo oriental.

La respuesta de Estados Unidos en el Golfo de Omán

En paralelo a los lanzamientos, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó sobre una operación militar en el Golfo de Omán.

En un comunicado oficial afirmó que hace dos días el régimen iraní tenía once barcos en la zona y que actualmente no tiene ninguno, en referencia a una acción que habría neutralizado activos navales iraníes.

El mensaje agregó que Irán ha acosado el transporte marítimo internacional durante décadas y que esa situación ha terminado, lo que sugiere una respuesta directa y contundente a la escalada.

¿Irán agotó su arsenal tras el ataque masivo?

El volumen de misiles y drones utilizados en un lapso tan corto ha generado interrogantes sobre el estado actual del arsenal iraní.

Analistas de defensa sostienen que disparar más de un centenar de misiles balísticos en menos de 48 horas implica un desgaste significativo de inventario, especialmente si se trata de modelos de precisión y medio alcance.

Aunque no existe confirmación oficial de que Irán se haya quedado sin municiones, el debate sobre su capacidad de sostener una ofensiva de la misma magnitud continúa abierto.

La situación sigue en desarrollo y el equilibrio estratégico en Oriente Medio enfrenta uno de sus momentos más delicados de los últimos años.