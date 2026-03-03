Ataque récord en 48 horas: ¿Irán disparó todo y ahora se quedó sin municiones?

La ofensiva militar de Irán en Oriente Medio ha encendido las alarmas internacionales tras confirmarse el lanzamiento de 101 misiles balísticos, 3 misiles de crucero y 39 drones en menos de dos días. La magnitud del ataque, dirigido contra 11 países de la región, ha abierto una pregunta clave en el tablero geopolítico: <b>¿agotó Teherán su capacidad inmediata de fuego?</b>De acuerdo con balances oficiales difundidos el 3 de marzo de 2026, la operación incluyó también el despliegue de dos cazas SU-24, en lo que se describe como una de las acciones militares más amplias ejecutadas por Irán en los últimos años.