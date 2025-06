Israel ataca ‘la cabeza del pulpo’, la estrategia en la guerra contra Irán

Advierten que el espacio aéreo de Catar ha sido cerrado temporalmente como medida preventiva y aconsejan no enviar a los niños a las escuelas, resguardarse en los hogares, contar con provisiones básicas para varios días, y seguir las indicaciones oficiales de las autoridades cataríes.

“En respuesta a la acción agresiva e insolente de Estados Unidos contra los sitios e instalaciones nucleares de Irán, las potentes fuerzas armadas de la República Islámica de Irán atacaron la base aérea estadounidense de Al Udeid”, afirmó el Consejo de Seguridad Nacional iraní en un comunicado de acuerdo con un reporte de la AFP . “Esta acción no supone ninguna amenaza para nuestro país amigo y hermano, Catar”, añadió el Consejo.

El más reciente ataque de Irán, al cierre de esta publicación, fue dirigir seis misiles a una base estadounidense ubicada en Catar. De acuerdo con reportes preliminares, la base ya había sido evacuada. Irán asegura que no se trató de un acto de agresión contra Catar, sino un mensaje a Estados Unidos.

Algunas instalaciones clave de Irán fueron construidas 100 metros bajo tierra para protegerse de los ataques israelíes. Israel no cuenta con los misiles o bombas necesarios para penetrar estos sitios ni los aviones para transportarlos. Estados Unidos sí. La noche del sábado 21, Estados Unidos atacó una planta subterránea de enriquecimiento de uranio e instalaciones nucleares en tres ciudades distintas.

“Nuestra defensa aérea es de las más efectivas del mundo. Lanzaron 500 y tenemos 50 que cayeron”, manifestó Roni Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel en una videoconferencia en la que participó La Estrella de Panamá. “ No ha fallado el Domo de Hierro. Está trabajando en un grado de efectividad muy similar al rol que ha jugado desde el 7 de octubre de 2023 y mucho antes”, aseguró.

La cabeza del pulpo

De acuerdo con la embajadora de Israel en México, Einat Kran Neiger, el objetivo de Israel no es un cambio de régimen en Irán. “Israel ataca objetivos militares, componentes del programa nuclear, componentes del programa de misiles balísticos, los lanzadores de los misiles para destruir este programa estratégico de destrucción de Israel. Israel no está en contra del pueblo de Irán y no ataca objetivos civiles”, afirmó.

El resultado, sin embargo, han sido más de 400 muertos y 3.000 heridos en Irán. En Israel se estima que además de las 24 personas fallecidas, hay más de 2.500 heridos y daños a hogares, hospitales, edificios públicos e incluso mezquitas.

Para el analista Gabriel Ben Tasgal, el conflicto actual puede cambiar el balance de poder en la región. “Lo que está pasando ahora puede cambiar de forma radical el Medio Oriente que hasta hoy se dividía en cuatro polos de poder, cuatro fuerzas políticas”, apuntó.

Los cuatro polos de poder, de acuerdo con Ben Tasgal son el eje chiita (Irán e Irak), grupos radicales islámicos (Al Qaeda, ISIS, Hamás), países radicales ideológicamente que no hacen terrorismo pero lo financian (Catar y Turquía), y países sunita no radicales (Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita).

“¿Qué es lo que tenemos ahora, después del comienzo de esta guerra en Irán? Parecería ser que el eje chiita va camino a ser derrotado. Irán y sus proxys van camino a ser derrotados”, opinó el analista. Los “proxys” son como se les llama a facciones que presuntamente son financiadas y operan a favor de los intereses de Irán. De acuerdo con el analista, la estrategia iraní fue desarrollada por el fallecido comandante de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani. “Él decía lo siguiente: Nosotros vamos a desarrollar material nuclear con fines militares, pero nos van a atacar. Y para evitar que nos ataquen, tenemos que rodearnos de proxys, armarlos, entrenarlos, financiarlos si es necesario.

Cosa que si, por ejemplo, Israel nos quiere atacar, tenga la amenaza de que 200.000 cohetes se lancen desde el norte por Hezbolá, desde el sur Hamás otro tanto, y lo mismo la milicia chiita y los hutíes en Yemen. De esa forma no van a atacar porque se van a sentir amedrentados de que caigan cohetes por todos lados”, señaló.

Pero el balance de poder cambió luego de la ofensiva israelí a partir del 7 de octubre de 2023. “Israel primero debilitó a Hamás, después debilitó a otro proxy, que es Hezbolá. Debido a la debilidad de Hezbolá, fue derrocado Assad por la oposición interna y eliminado a los proxys”, detalló Ben Tasgal. “Lo que estamos viendo es que están atacando a la cabeza del pulpo. Lo que ha ocurrido en el Medio Oriente es una caída del eje chiita y la caída de la estrategia de Qasem Soleimani”, concluyó.