Presidente de la Asamblea considera que se deben cerrar las Oficinas de Participación Ciudadana

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, manifestó que está a favor de cerrar las Oficinas de Participación Ciudadana en el país.

”En mi opinión hasta ahorita personal, deben de desaparecer en todas las provincias en todas las provincias”, afirmó durante el programa Debate Abierto de Telemetro. “¿Cuántos proyectos se han aprobado de ahí? ¿Cuántas son las iniciativas que han tenido? Hay una provincia que tiene 53 empleados 47 en carrera legislativa, otros con leyes especiales. ¿Cuál es la productividad de esto?”, cuestionó.

El 6 de agosto, la Asamblea Nacional, anunció que había iniciado una “revisión completa y exhaustiva del funcionamiento de las Oficinas de Participación Ciudadana en todo el país”, comenzando con la sede de Veraguas. La Asamblea respondió así a señalamientos por el uso ineficiente de los recursos públicos incluyendo “una estructura de personal sobredimensionada, contratación de personas sin funciones claras, gastos acumulados sin justificación y planillas abultadas”.