Panamá elimina medidas de retorsión contra Ecuador

Esta exclusión fue considerada un paso clave para normalizar las relaciones con Ecuador.
Deborah Peña
  • 16/12/2025 18:15
La decisión fue oficializada a través del Decreto de Gabinte N° 29-25, de este martes 16 de diciembre y responde al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El Consejo de Gabinete aprobó la derogación total del Decreto de Gabinete N.°13 de 2012, que establecía medidas de retorsión contra la República de Ecuador por presuntas prácticas discriminatorias hacia Panamá.

La decisión fue oficializada a través del Decreto de Gabinte N° 29-25, del 16 de diciembre de 2025, y responde al convenio formalizado de intercambio de información en materia tributaria. Que busca el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países en ámbito tributario y financiero.

Como resultado de este acuerdo, el Gobierno de Ecuador excluyó a Panamá de su lista de paraísos fiscales, mediante la Resolución N° NAC-DGERCGC25-00000021 de 15 de agosto de 2025.

El Decreto de Gabinete N.°13 de 2012, había sido aplicada como mecanismo para hacer frente a restricciones aplicadas por el país. El levantamiento promueve la transparencia fiscal y busca generar un clima favorable para la inversión bilateral.

Esta exclusión fue considerada un paso clave para normalizar las relaciones económicas entre ambos países. Además de contribuir a restablecer la confianza mutua y reafirmar el compromiso de Panamá con los estándares internacionales de cooperación.

