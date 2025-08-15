Panamá sale de la lista de paraísos fiscales de Ecuador tras acuerdo tributario

El Gobierno de Ecuador oficializó este 15 de agosto de 2025 la salida de Panamá de su lista de paraísos fiscales, tras la firma de un acuerdo de intercambio de información tributaria entre la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) ecuatoriano.

La resolución, adoptada mediante el documento NAC-DGERCGC25-00000021, fue posible gracias a negociaciones bilaterales que fortalecen la cooperación fiscal y la transparencia tributaria, destaca una nota de prensa publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Las autoridades panameñas destacaron que este avance refleja el compromiso del país con los estándares internacionales, el intercambio automático de datos y la rendición de cuentas en materia fiscal.