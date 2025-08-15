Panamá sale de la lista de paraísos fiscales de Ecuador tras acuerdo tributario

El <a href="/tag/-/meta/ecuador">Gobierno de Ecuador </a>oficializó este 15 de agosto de 2025 la salida de <a href="/tag/-/meta/panama-3-0">Panamá</a> de su <b>lista de paraísos fiscales</b>, tras la firma de un acuerdo de intercambio de información tributaria entre la <a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI)</a> y el <b>Servicio de Rentas Internas (SRI)</b> <b>ecuatoriano</b>.La resolución, adoptada mediante el <b>documento NAC-DGERCGC25-00000021</b>, fue posible gracias a negociaciones bilaterales que fortalecen la<b> cooperación fiscal y la transparencia tributaria,</b> destaca una nota de prensa publicada por el <a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá</a>. Las autoridades panameñas destacaron que este avance refleja el compromiso del país con los estándares internacionales, el intercambio automático de datos y la rendición de cuentas en materia fiscal.