Trump autoriza que la CIA lleve a cabo acciones encubiertas en Venezuela

El presidente Donald Trump autorizó “secretamente” a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) a realizar acciones encubiertas en Venezuela.

De acuerdo con funcionarios consultados por The New York Times Estados Unidos intensificarán una campaña contra Nicolás Maduro, quien es considerado el líder del grupo terrorista el cártel de Los Soles.

El rotativo detalló que la autorización es el último paso en la intensificación de la campaña de presión de la administración Trump contra Venezuela.

En este momento del reportaje el periódico recordó que desde el pasado mes de septiembre el ejército estadounidense ha estado atacando embarcaciones frente a la costa venezolana.

Hasta la fecha se han destruido un total de siete narcolanchas, en la que viajaban un total de 27 hombres, supuestamente provenientes de Venezuela y pertenecientes a los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua.

Está nueva autorización permitiría a los agentes de la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una variedad de operaciones en el sur del Mar Caribe.

“La agencia podría tomar medidas encubiertas contra Maduro o su gobierno, ya sea unilateralmente o en conjunto con una operación militar mayor”, destacó The New York Times.

El diario desconoce si la CIA planea operaciones en Venezuela o si las autoridades están concebidas como una medida de contingencia.

Pero este acontecimiento se produce en un momento en que el ejército estadounidense está planeando su propia posible escalada, elaborando opciones para que el presidente Trump las considere, incluidos ataques dentro de Venezuela.

Esta información se conoció unas horas después que este 15 de octubre se reportó el sobrevuelo en la zona de injerencia del aeropuerto de Maiquetía de tres aviones B52 del Ejército de Estados Unidos.

Además, el régimen de Maduro ordenó el sobrevuelo en la zona de dos aviones F-16. No obstante, se ignora si los aviones tuvieron contacto visual.

De acuerdo a la agencia de noticia AFP, Trump dijo que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de golpes mortíferos en altamar contra supuestas lanzas del narcotráfico.

“Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump en el Despacho Oval ante una pregunta de la prensa sobre la posibilidad de realizar ataques en tierra, reportó AFP.