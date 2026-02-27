Millonaria compra de computadoras con polémicas advertencias

Con una advertencia de que la licitación para computadoras por $273,1 millones tiene características muy específicas que favorecen a una empresa en particular, y el desacuerdo general de una evaluación de un producto a puertas cerradas por el Ministerio de Educación, avanzó la reunión de homologación virtual que continuará el lunes.

Se trata de la licitación por renglón para comprar 531.250 computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial y 21.000 licencias Microsoft M365A3.

Según el pliego de cargos cada computadora tendría un precio unitario de $472,38 y las licencias $220,04, más el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).

La reunión de ayer, que se inició a las 9 de la mañana y culminó a las 4 de la tarde, tuvo dos puntos centrales en los que la mayoría de los interesados coincidieron, entre múltiples aspectos:

Primero, el reclamo de los participantes por la ejecución de una prueba, a puertas cerradas, cuando, según los proponentes, los únicos que pueden validarlo son los desarrolladores de sistemas.

A pesar de que en esto concordaron la mayoría de las empresas, el Meduca no ajustó este punto y argumentó que la comisión evaluadora era autónoma en sus planteamientos.

“Que quede en el acta que los proponentes estamos inconformes con la respuesta del Meduca, ya que los softwares solicitados son tercerizados y no existen actualmente; se harán exclusivamente para este acto público”, expuso un representante de las empresas.

Por otro lado, se advirtió que se revisarán las especificaciones técnicas porque “lo relacionado a las funcionalidades descritas en el pliego coincide de manera exacta con lo que tiene la empresa Pixar Argentina en su portal”, indicó un concursante en la reunión.

Ante ello el Meduca no hizo pronunciamientos.

De todos los aspectos abordados “el tema de la muestra física es el más grave de todos y permanece sin cambios” porque “genera un riesgo significativo de falta de transparencia y de imposibilidad real de verificación independiente por parte de otros proponentes”, dijo a este medio Jacqueline Muñiz, quien dijo que estaba en representación de una “gigante norteamericana”.

La entrega del producto a 30 días calendario posteriores a la orden de proceder también generó debate. “Es materialmente imposible”, pero en este caso el Meduca consideró cambiarlo mediante una adenda.

Se espera que el 1 de abril, en horas de la mañana, se presenten las propuestas en firme del acto que se publicó desde el 12 de febrero pasado.