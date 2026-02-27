Megaobras energéticas y portuarias entrarán en fase clave

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, informó este jueves, 26 de febrero, que el proyecto de gasoducto interoceánico y las nuevas terminales portuarias de Puerto de Corozal y Puerto de Telfers entrarán próximamente en fase de precalificación, como parte del plan de inversiones del Canal de Panamá hasta 2035.

De acuerdo con el funcionario, más de 40 empresas han manifestado interés en participar en el desarrollo del gasoducto, mientras que otras 10 compañías evalúan su participación en los proyectos portuarios, cuya precalificación deberá concluir en abril antes de iniciar los procesos de licitación internacional.

La Autoridad del Canal de Panamá publicó a finales de enero los documentos de precalificación, aprobados por su Junta Directiva, marcando el inicio del proceso para seleccionar a los futuros concesionarios de estas iniciativas, consideradas pilares de la Visión Estratégica 2025-2035.

El componente energético contempla la construcción de un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros para transportar propano, butano y etanol entre ambas costas, con una capacidad estimada de hasta 2.5 millones de barriles diarios, sin requerir tránsito por las esclusas ni consumo adicional de agua dulce.

La inversión estimada oscila entre 4,000 y 8,000 millones de dólares y podría generar más de 6,500 empleos durante la construcción y cerca de 9,600 en su fase operativa, además de aportes anuales superiores a 1,500 millones de dólares al Estado.

En paralelo, el desarrollo de los puertos —con una inversión estimada de 2,600 millones de dólares— busca incrementar la capacidad nacional de trasbordo entre 5 y 6 millones de TEU anuales y reforzar la posición de Panamá como hub logístico y energético global.