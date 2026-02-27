Terminan alegatos, decisión de Odebrecht en manos de Baloisa Marquínez

Luego de Carrillo, llegó el turno de Pedro Meilán, en representación de Rodrigo Díaz, exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Unos 11,7 millones de dólares fueron transferidos de la Caja 2 (utilizada para el pago de sobornos) de Odebrecht a cuentas controladas por Díaz a través de sociedades como Villa Loly y Logaro, S.A.'¿En que cabeza cabe que una persona que va a lavar dinero, o que va a recibir pagos ilícitos, con una preparación como la del señor Rodrigo Díaz, los va a depositar en la fundación de sus hijos y los va a depositar en la compañía Logaro que es de sus hermanos con su mamá, o en Villa Loly, que Loly es la mamá de él. Eso es irracional', cuestionó el abogado. 'Las transferencias se dieron a sociedades que eran válidas, que estaban en Panamá y eran reembolsos de dinero que estaba pagando el señor Hugo Torrijos al señor Rodrigo Díaz', concluyó.De acuerdo a Meilán, su cliente no sabía 'que los dineros eran malos', y resaltó que nunca participó en una contratación pública ni fue funcionario.Durante su presentación de alegatos, Meilán alzó la voz en reiteradas ocasiones, afirmando que su cliente había sido incluido a última hora en el proceso por un chat y criticando la labor de la Fiscalía. La jueza Marquínez le llamó la atención y pidió que se mantuviera la solemnidad del acto.También tuvieron su turno abogados de imputados relacionados al Partido Panameñista, específicamente el extesorero Carlos Duboy y el exembajador Jaime Lasso, cercano al expresidente Juan Carlos Varela (quien no participa en el proceso por ser miembro del Parlamento Centroamericano).Los abogados apuntaron que no todo el dinero que pasaba por la Caja 2 de Odebrecht era ilícito, que triangular pagos no era considerado ilegal en el momento que se hicieron las transferencias y que el Tribunal Electoral no aplicó sanciones por las donaciones de campaña realizadas por Odebrecht a través de sociedades.La hija de Jaime Lasso, Michelle Lasso, también está entre los imputados, aunque el Ministerio Público pidió su absolución. Su defensa, así como la del empresario Navin Bhakta por quien también se pidió absolución, presentaron alegatos para reiterar que sus clientes no son responsables de los cargos.