Terminan alegatos, decisión de Odebrecht en manos de Baloisa Marquínez

Este viernes 27 de febrero fue el último día para la presentación de alegatos en el juicio Odebrecht. Quedan por resolver recursos presentados, como solicitudes de acciones civiles, pero ya no habrá más testigos, evidencias, ni alegatos de la fiscalía, ni los abogados defensores. Todo está en manos ahora de la jueza Baloisa Marquínez.

Defensa de Martinelli

La audiencia del viernes comenzó con el imputado de más alto perfil en el caso, el expresidente de la República Ricardo Martinelli. Su abogado, Carlos Carrillo, basó su alegato en descalificar el proceso, desmeritar las pruebas, cuestionar la asignación de la jueza y atacar el accionar de las fiscales en el proceso. Carrillo denunció lo que calificó como “vicios procesales” en la causa, entre ellos lo que considera fue una violación al principio de especialidad, el cual aduce que Martinelli no podía ser juzgado por un cargo distinto al que fue extraditado de Estados Unidos (interceptaciones telefónicas o “pinchazos”). La jueza Baloisa Marquínez ya se ha pronunciado sobre este argumento durante el juicio, rechazando que se estuviera violando. Carrillo pasó luego a criticar el mismo nombramiento de la jueza Marquínez como encargada del caso ad honorem, es decir que no fue designada al azar sino directamente. También cuestionó que las evidencias bajo las que se inició este caso fueron declaradas nulas en Brasil y carecen, según los tribunales brasileños, de valor legal. La respuesta de la fiscal Ruth Morcillo al ser preguntada sobre este punto por los medios de comunicación, es que el Ministerio Público igual tomó declaraciones de estos testigos por su cuenta. Estas declaraciones fueron presentadas durante el juicio por la Fiscalía. Carrillo fue específicamente crítico de Morcillo. “¡Esto ya fue juzgado, fue sobreseído! ¿Y usted sabe quien fue la fiscal? La licenciada Ruth Morcillo. La misma fiscal pidió el sobreseimiento a favor de Odebrecht y hoy pide condena,” exclamó a gritos ante la jueza. La defensa de Martinelli y otros imputados también reclamaron durante el juicio que no tuvieron la oportunidad de contrainterrogatorio a varios testigos claves que no se presentaron en Panamá.

Otras defensas