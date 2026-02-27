Tensión por los puertos: China responde a Mulino y PPC denuncia “toma ilegal”

PPC notificó su intención de acudir a la International Chamber of Commerce en Nueva York, con un reclamo que podría superar los $1,500 millones.La controversia financiera tiene antecedentes. Una auditoría impulsada por la Contraloría estimó que el Estado dejó de percibir al menos $1,300 millones durante la vigencia del contrato. En contraste, cifras divulgadas por la empresa en enero de 2025 señalan que pagó $59 millones al Estado en los últimos tres años y que sus aportes acumulados desde 1997 alcanzan $658 millones.El arbitraje, de concretarse, no solo discutirá montos, sino el diseño mismo del modelo concesional aplicado durante casi tres décadas.