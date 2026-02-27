Panamá activa ofensiva internacional por la neutralidad del Canal

El Gobierno de Panamá reforzó su estrategia diplomática para ampliar el respaldo internacional al Tratado de Neutralidad del Canal, al formalizar una invitación a México para que se adhiera al protocolo que garantiza el funcionamiento libre y permanente de la vía interoceánica.

La invitación fue presentada por el canciller Javier Martínez-Acha durante encuentros oficiales en Ciudad de México, donde sostuvo reuniones con autoridades del gobierno mexicano y participó en actividades diplomáticas junto a embajadores concurrentes acreditados ante Panamá. La iniciativa forma parte de una política exterior orientada a consolidar apoyos internacionales frente a los desafíos geopolíticos actuales que rodean al Canal.

El canciller panameño destacó que la adhesión al protocolo constituye un compromiso concreto con la estabilidad del comercio mundial, al asegurar el tránsito de buques de todas las banderas en igualdad de condiciones, tanto en tiempos de paz como de conflicto.

La agenda diplomática también incluyó invitaciones al gobierno mexicano para participar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico que se celebrará en Panamá.