La promoción internacional del Tratado de Neutralidad responde a una visión histórica que ha sido resaltada por analistas panameños. El historiador y diplomático Omar Jaén Suárez ha señalado que el protocolo permitió transformar un compromiso bilateral entre Panamá y Estados Unidos en una responsabilidad compartida por la comunidad internacional, fortaleciendo así las garantías de apertura permanente del Canal.Desde su creación, más de cuarenta países han adherido al instrumento jurídico —incluyendo cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas— lo que, según Jaén Suárez, contribuye a equilibrar el poder internacional y actuar como mecanismo de vigilancia frente a posibles excesos de las potencias garantes.En ese contexto, el actual gobierno panameño impulsa activamente nuevas adhesiones de países estratégicos, entre ellos México, Colombia, Brasil, India, Japón y Australia, como parte de una política de seguridad jurídica internacional que busca proteger el principal activo geopolítico del país.Las gestiones diplomáticas ocurren en un momento en que el Canal adquiere mayor relevancia en el comercio global y en la competencia geoeconómica entre grandes potencias, lo que ha llevado a Panamá a fortalecer alianzas internacionales que respalden su neutralidad y funcionamiento permanente.