Panamá activa ofensiva internacional por la neutralidad del Canal

El canciller Javier Martínez-Acha formalizó en Ciudad de México la invitación para que ese país se adhiera al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.
Por
Darine Waked
  • 28/02/2026 00:00
Gobierno promueve respaldo global al régimen jurídico de la vía interoceánica como garantía del comercio mundial, mientras fortalece alianzas diplomáticas con países estratégicos

El Gobierno de Panamá reforzó su estrategia diplomática para ampliar el respaldo internacional al Tratado de Neutralidad del Canal, al formalizar una invitación a México para que se adhiera al protocolo que garantiza el funcionamiento libre y permanente de la vía interoceánica.

La invitación fue presentada por el canciller Javier Martínez-Acha durante encuentros oficiales en Ciudad de México, donde sostuvo reuniones con autoridades del gobierno mexicano y participó en actividades diplomáticas junto a embajadores concurrentes acreditados ante Panamá. La iniciativa forma parte de una política exterior orientada a consolidar apoyos internacionales frente a los desafíos geopolíticos actuales que rodean al Canal.

El canciller panameño destacó que la adhesión al protocolo constituye un compromiso concreto con la estabilidad del comercio mundial, al asegurar el tránsito de buques de todas las banderas en igualdad de condiciones, tanto en tiempos de paz como de conflicto.

La agenda diplomática también incluyó invitaciones al gobierno mexicano para participar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico que se celebrará en Panamá.

La importancia estratégica de nuevas adhesiones

La promoción internacional del Tratado de Neutralidad responde a una visión histórica que ha sido resaltada por analistas panameños. El historiador y diplomático Omar Jaén Suárez ha señalado que el protocolo permitió transformar un compromiso bilateral entre Panamá y Estados Unidos en una responsabilidad compartida por la comunidad internacional, fortaleciendo así las garantías de apertura permanente del Canal.

Desde su creación, más de cuarenta países han adherido al instrumento jurídico —incluyendo cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas— lo que, según Jaén Suárez, contribuye a equilibrar el poder internacional y actuar como mecanismo de vigilancia frente a posibles excesos de las potencias garantes.

En ese contexto, el actual gobierno panameño impulsa activamente nuevas adhesiones de países estratégicos, entre ellos México, Colombia, Brasil, India, Japón y Australia, como parte de una política de seguridad jurídica internacional que busca proteger el principal activo geopolítico del país.

Las gestiones diplomáticas ocurren en un momento en que el Canal adquiere mayor relevancia en el comercio global y en la competencia geoeconómica entre grandes potencias, lo que ha llevado a Panamá a fortalecer alianzas internacionales que respalden su neutralidad y funcionamiento permanente.

