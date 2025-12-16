Trump anuncia bloqueo de ‘petroleros sancionados’ que lleguen o salgan de Venezuela

El <b>presidente estadounidense, Donald Trump</b>, anunció el martes un <b>bloqueo naval de los 'buques petroleros sancionados'</b> que salgan o se dirijan a <b>Venezuela</b>, en una <b>nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas</b>.'<b>HOY ORDENO UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS QUE ENTREN Y SALGAN DE VENEZUELA</b>', escribió Trump en su plataforma <b>Truth Social</b>, días después de que <b>fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa venezolana</b>.Trump también dijo que la <b>flota estadounidense concentrada en el Caribe 'solo seguirá creciendo'</b> hasta que Venezuela devuelva 'a los Estados Unidos de América <b>todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron</b>'.<b>Washington sacudió al mercado petrolero</b> el pasado <b>10 de diciembre</b> al <b>asaltar y decomisar un buque cisterna</b> que estaba sancionado por el <b>Departamento del Tesoro</b>, y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo.<b>Estados Unidos se quedó con el buque y el crudo</b>, lo que fue calificado por el <b>gobierno del presidente Nicolás Maduro de 'robo descarado'</b>.Paralelamente <b>Washington anunció sanciones contra seis empresas del sector de transporte de crudo y seis buques cisterna</b>.<b>Aislada internacionalmente, Venezuela</b> se ve obligada a utilizar esos <b>buques 'fantasma'</b>, que cargan crudo venezolano a un precio <b>muy inferior al del mercado</b>, para poder colocarlo esquivando las sanciones financieras en su contra.Actualmente <b>Caracas produce unos 930.000 barriles diarios</b>, y <b>la mayor parte de sus exportaciones van a parar a China</b>.<b>Estados Unidos tiene desplegada una gran flotilla en el Caribe y el Pacífico</b>, encabezada por el <b>portaaviones 'USS Gerald Ford', el mayor del mundo</b>.<b>Un bloqueo de sus puertos al tráfico petrolero significaría enormes dificultades para el régimen</b>, coinciden los analistas.La inclusión de esas navieras y buques directamente en una lista de sanciones <b>'es un escalamiento muy significativo'</b>, declaró a la AFP <b>Francisco Monaldi</b>, director del Programa de Energía de América Latina del Instituto Baker (Texas), cuando se produjo ese anuncio.<b>Esos seis buques se hallaban en puertos venezolanos cuando se conoció la medida</b>, detalló el experto.'<b>Están esperando a que [cada buque] salga del país para detenerlo</b>', explicó.'<b>Eso, combinado con que quizás algunos barcos literalmente dicen ‘no vuelvo a Venezuela’, pueden llevar a que haya una caída tanto del precio como del volumen exportado</b>. Si además cae la exportación, el problema que tiene Venezuela es que <b>no tiene mucha capacidad de almacenar crudo</b>. Entonces, <b>tiene que parar la producción o cerrar cierta parte de la producción</b>', explicó.'<b>EL RÉGIMEN ILEGÍTIMO DE MADURO ESTÁ UTILIZANDO EL PETRÓLEO DE ESTOS YACIMIENTOS PETROLÍFEROS ROBADOS PARA FINANCIARSE, EL NARCOTERRORISMO, LA TRATA DE PERSONAS, EL ASESINATO Y EL SECUESTRO</b>', acusó Trump en su mensaje en Truth Social.<b>El buque que decomisó Estados Unidos estaba relacionado con Irán y Hezbolá</b>, según Estados Unidos.