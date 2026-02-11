Las 7 claves de Panamá y el mundo | Lo que debes saber antes de dormir – 11 de febrero

Este miércoles 11 de febrero la agenda informativa en Panamá y el mundo está marcada por temas que van desde la suspensión de actividades carnavalescas en Colón hasta la crisis energética que afecta a Cuba.

-La Junta Directiva del Carnaval de Colón Alegoría 2026, que comunicó la suspensión total de las actividades públicas programadas, alegando falta de coordinación para el desarrollo de las festividades.

-El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó que los frentes de trabajo del proyecto sobre el Canal fueron reactivados en su totalidad, luego de mantener conversaciones directas con los trabajadores que habían paralizado las labores.

-El Ministerio de Salud (Minsa) activó la Alerta Azul, vigente del 12 de febrero al 6 de abril de 2026, como parte del operativo preventivo por carnavales y Semana Santa. La entidad también advirtió sobre el consumo de agua en los distritos de Chitré y Los Santos, mientras se esperan validaciones de pruebas.

-El Ministerio de Cultura (MiCultura) lanzó una nueva aplicación digital que busca conectar a ciudadanos y turistas con la agenda de eventos culturales en todo el país, facilitando el acceso a actividades artísticas y recreativas.

-La embajadora de Panamá en Turquía, Karina Arias Fonseca de Gianotti, realizó una visita oficial al club Besiktas, donde se reunió con el futbolista panameño Michael Amir Murillo, destacando su trayectoria y aporte al deporte nacional.

-Cuba enfrenta una creciente crisis de combustible, que está impactando la movilidad interna, las operaciones aéreas y servicios esenciales, en un momento clave para el turismo. La situación ha generado repercusiones en distintos sectores económicos y mantiene la atención de la comunidad internacional.

-El caos se apoderó este miércoles 11 de febrero del Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) cerrara de manera inesperada el espacio aéreo por cerca de nueve horas por una operación contra drones