Las 7 claves de Panamá y el mundo | Lo que debes saber antes de dormir – 11 de febrero

Este miércoles<b> 11 de febrero </b>la agenda informativa en Panamá y el mundo está marcada por temas que van desde la suspensión de actividades carnavalescas en Colón hasta la crisis energética que afecta a Cuba.-La <b>Junta Directiva del Carnaval de Colón Alegoría 2026</b>, que comunicó la <b>suspensión total de las actividades públicas programadas</b>, alegando falta de coordinación para el desarrollo de las festividades.-El <b>Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP)</b> informó que los frentes de trabajo del proyecto sobre el Canal fueron <b>reactivados en su totalidad</b>, luego de mantener conversaciones directas con los trabajadores que habían paralizado las labores.-El <b>Ministerio de Salud (Minsa)</b> activó la <b>Alerta Azul</b>, vigente del 12 de febrero al 6 de abril de 2026, como parte del operativo preventivo por carnavales y Semana Santa. La entidad también advirtió sobre el consumo de agua en los distritos de Chitré y Los Santos, mientras se esperan validaciones de pruebas.-El <b>Ministerio de Cultura (MiCultura)</b> lanzó una nueva aplicación digital que busca conectar a ciudadanos y turistas con la agenda de eventos culturales en todo el país, facilitando el acceso a actividades artísticas y recreativas.-La embajadora de Panamá en Turquía, <b>Karina Arias Fonseca de Gianotti</b>, realizó una visita oficial al club Besiktas, donde se reunió con el futbolista panameño <b>Michael Amir Murillo</b>, destacando su trayectoria y aporte al deporte nacional.-<b>Cuba enfrenta una creciente crisis de combustible</b>, que está impactando la movilidad interna, las operaciones aéreas y servicios esenciales, en un momento clave para el turismo. La situación ha generado repercusiones en distintos sectores económicos y mantiene la atención de la comunidad internacional.-El caos se apoderó este miércoles 11 de febrero del <b>Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas,</b> luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) cerrara de manera inesperada el espacio aéreo por cerca de nueve horas por una operación contra drones