Las 7 claves de Panamá y el mundo | 1 de febrero

Este domingo 7 de febrero, la agenda informativa en Panamá incluye hechos de ámbito nacional e internacional:

-El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que los trabajos realizados en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, se ejecutaron de manera exitosa, por lo que el servicio fue restablecido y se mantiene la recuperación progresiva del suministro de agua potable hacia Panamá y San Miguelito.

-El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, compartió una reflexión sobre la búsqueda de la felicidad y el rumbo de algunas expresiones del Carnaval, advirtiendo que muchas personas y familias, aun con recursos y metas alcanzadas, viven sin sentido, sin diálogo y sin paz interior.

-El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que durante el mes de enero de 2026 atendió 290 incendios de masa vegetal a nivel nacional. Las provincias más afectadas fueron Chiriquí, Coclé, Panamá y Panamá Oeste.

-La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) confirmó que el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 dará inicio el 13 de marzo, y el acto inaugural se realizará en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula, ubicado en la ciudad de Colón.

-El Real Madrid logró una victoria agónica frente al Rayo Vallecano.

-Costa Rica celebra elecciones generales, donde los ciudadanos eligen a su presidente y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030, en una jornada marcada por la preocupación ciudadana ante la inseguridad ligada al narcotráfico.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió un posible acercamiento entre el chavismo y la oposición venezolana como parte de un eventual proceso de cambio político en Venezuela.