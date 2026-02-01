Las 7 claves de Panamá y el mundo | 1 de febrero

Este domingo 7 de febrero, la agenda informativa en Panamá incluye hechos de <b>ámbito nacional e internacional</b>:-El<b> Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</b> informó que los trabajos realizados en la <b>planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre</b>, se ejecutaron de manera exitosa, por lo que el servicio fue restablecido y se mantiene la <b>recuperación progresiva del suministro de agua potable</b> hacia Panamá y San Miguelito.-El <b>arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa</b>, compartió una reflexión sobre la búsqueda de la felicidad y el rumbo de algunas expresiones del Carnaval, advirtiendo que muchas personas y familias, aun con recursos y metas alcanzadas, viven <b>sin sentido, sin diálogo y sin paz interior</b>.-El <b>Cuerpo de Bomberos de Panamá</b> informó que durante el mes de <b>enero de 2026</b> atendió <b>290 incendios de masa vegetal</b> a nivel nacional. Las provincias más afectadas fueron <b>Chiriquí, Coclé, Panamá y Panamá Oeste</b>.-La <b>Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis)</b> confirmó que el <b>Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026</b> dará inicio el <b>13 de marzo</b>, y el acto inaugural se realizará en el <b>nuevo estadio Roberto Mariano Bula</b>, ubicado en la <b>ciudad de Colón</b>.-El <b>Real Madrid logró una victoria agónica</b> frente al <b>Rayo Vallecano</b>.-<b>Costa Rica celebra elecciones generales</b>, donde los ciudadanos eligen a su presidente y a los <b>57 diputados de la Asamblea Legislativa</b> para el periodo <b>2026-2030</b>, en una jornada marcada por la preocupación ciudadana ante la <b>inseguridad ligada al narcotráfico</b>.-El presidente de Estados Unidos, <b>Donald Trump</b>, sugirió un posible <b>acercamiento entre el chavismo y la oposición venezolana</b> como parte de un eventual proceso de cambio político en Venezuela.