Mercado de Mariscos y San Felipe Neri cerrados temporalmente: conoce las razones

La Alcaldía de Panamá informó que el Mercado de Mariscos permanecerá cerrado durante todo el día este lunes 2 de febrero de 2026, debido a labores de limpieza profunda.

Asimismo, anunció que el Mercado San Felipe Neri cerrará el lunes 9 de febrero, como parte del calendario mensual de hidrolavado, desinfección y fumigación que ejecuta la Dirección de Mercados Municipales en los centros de expendio de alimentos bajo su administración.

Ambas instalaciones reabrirán en sus horarios regulares el martes 3 de febrero y el martes 10 de febrero, respectivamente.