  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Mercado de Mariscos y San Felipe Neri cerrados temporalmente: conoce las razones

Limpieza profunda obliga al cierre temporal de mercados en la capital
Limpieza profunda obliga al cierre temporal de mercados en la capital Municipio de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/02/2026 12:39
Ambas instalaciones reabrirán en sus horarios regulares el martes 3 de febrero y el martes 10 de febrero, respectivamente

La Alcaldía de Panamá informó que el Mercado de Mariscos permanecerá cerrado durante todo el día este lunes 2 de febrero de 2026, debido a labores de limpieza profunda.

Asimismo, anunció que el Mercado San Felipe Neri cerrará el lunes 9 de febrero, como parte del calendario mensual de hidrolavado, desinfección y fumigación que ejecuta la Dirección de Mercados Municipales en los centros de expendio de alimentos bajo su administración.

Ambas instalaciones reabrirán en sus horarios regulares el martes 3 de febrero y el martes 10 de febrero, respectivamente.

Mercados San Felipe Neri y de Mariscos reabrirán el 3 y 10 de febrero

Los horarios de atención serán los siguientes:

Mercado San Felipe Neri:

Secciones de alimentos: de 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fonda y comedores: de 5:00 a.m. a 2:00 p.m.

Mercado de Mariscos:

Clientes mayoristas: de 2:00 a.m. a 10:00 a.m.

Venta al por menor: de 5:00 a.m. a 5:00 p.m.

Restaurantes y cevicherías: de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

Lo Nuevo