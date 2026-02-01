Mercado de Mariscos y San Felipe Neri cerrados temporalmente: conoce las razones

La <b><a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá</a></b> informó que el <b>Mercado de Mariscos</b> permanecerá <b>cerrado durante todo el día</b> este <b>lunes 2 de febrero de 2026</b>, debido a labores de <b>limpieza profunda</b>.Asimismo, anunció que el <b>Mercado San Felipe Neri</b> cerrará el <b>lunes 9 de febrero</b>, como parte del <b>calendario mensual de hidrolavado, desinfección y fumigación</b> que ejecuta la <b>Dirección de Mercados Municipales</b> en los centros de expendio de alimentos bajo su administración.Ambas instalaciones <b>reabrirán en sus horarios regulares</b> el <b>martes 3 de febrero</b> y el <b>martes 10 de febrero</b>, respectivamente.