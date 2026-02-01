Panamá debuta este lunes en la Serie del Caribe Jalisco 2026

La selección de béisbol <b>Panamá</b>, representada por los <b>Federales de Chiriquí</b>, inicia este lunes su participación en la <b><a href="/tag/-/meta/serie-del-caribe">Serie del Caribe Jalisco 2026</a></b>, uno de los torneos más importantes del béisbol invernal de la región, que reúne a las principales novenas del Caribe y países invitados.De acuerdo con el calendario oficial del certamen, Panamá hará su <b>debut mañana lunes 2 de febrero</b> frente al equipo anfitrión, <b>México Rojo (Charros de Jalisco)</b>, en un duelo programado para las <b>8:00 p.m. en hora Panamá</b>. El encuentro marcará el arranque del camino chiricano en la fase regular del torneo.La agenda panameña continuará el <b>martes 3 de febrero</b>, cuando los Federales enfrenten a <b>México Verde (Tomateros de Culiacán)</b> desde las <b>3:00 p.m.</b>. Un día después, el <b>miércoles 4 de febrero</b>, Panamá se medirá ante <b>República Dominicana</b>, representada por los <b>Leones del Escogido</b>, en el mismo horario vespertino.El cierre de la fase de grupos para la novena panameña será el <b>jueves 5 de febrero</b>, cuando choque frente a <b>Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce)</b>, nuevamente a las <b>3:00 p.m. en Panamá</b>. Estos compromisos definirán las posiciones finales de la tabla y los clasificados a la siguiente ronda.El formato del torneo establece que los <b>cuatro mejores equipos</b> avanzarán a las <b>semifinales</b>, programadas para el <b>viernes 6 de febrero</b>. Los ganadores disputarán la <b>Gran Final el sábado 7 de febrero</b>, en un partido estelar fijado para las<b> 8:00 p.m. en Panamá</b>.La participación de los Federales de Chiriquí genera expectativas entre la afición panameña, que vuelve a ilusionarse con una actuación destacada en la Serie del Caribe. Con un calendario exigente y rivales de alto nivel, Panamá buscará avanzar paso a paso y mantenerse en la pelea por el título caribeño desde su primer juego ante el anfitrión.