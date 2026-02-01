Panamá debuta este lunes en la Serie del Caribe Jalisco 2026

La selección de béisbol Panamá, representada por los Federales de Chiriquí, inicia este lunes su participación en la Serie del Caribe Jalisco 2026, uno de los torneos más importantes del béisbol invernal de la región, que reúne a las principales novenas del Caribe y países invitados.

De acuerdo con el calendario oficial del certamen, Panamá hará su debut mañana lunes 2 de febrero frente al equipo anfitrión, México Rojo (Charros de Jalisco), en un duelo programado para las 8:00 p.m. en hora Panamá. El encuentro marcará el arranque del camino chiricano en la fase regular del torneo.

La agenda panameña continuará el martes 3 de febrero, cuando los Federales enfrenten a México Verde (Tomateros de Culiacán) desde las 3:00 p.m..

Un día después, el miércoles 4 de febrero, Panamá se medirá ante República Dominicana, representada por los Leones del Escogido, en el mismo horario vespertino.

El cierre de la fase de grupos para la novena panameña será el jueves 5 de febrero, cuando choque frente a Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce), nuevamente a las 3:00 p.m. en Panamá. Estos compromisos definirán las posiciones finales de la tabla y los clasificados a la siguiente ronda.

El formato del torneo establece que los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales, programadas para el viernes 6 de febrero. Los ganadores disputarán la Gran Final el sábado 7 de febrero, en un partido estelar fijado para las 8:00 p.m. en Panamá.

La participación de los Federales de Chiriquí genera expectativas entre la afición panameña, que vuelve a ilusionarse con una actuación destacada en la Serie del Caribe. Con un calendario exigente y rivales de alto nivel, Panamá buscará avanzar paso a paso y mantenerse en la pelea por el título caribeño desde su primer juego ante el anfitrión.