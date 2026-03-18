Proyecto de diputada Hernández busca compensar a pensionados y jubilados que ganen menos de $600

La diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino, defendió la tarde de este miércoles 18 de marzo un proyecto de ley No. 491 que busca mejorar los ingresos de jubilados y pensionados con bajos recursos, al tiempo que plantea inyectar liquidez en la economía local.

Según Hernández, la iniciativa surge como respuesta a décadas de políticas públicas que, a su juicio, no han logrado resolver problemas estructurales como el alto costo de la vida, el acceso a servicios básicos y la falta de oportunidades.

“El proyecto trata de hacer justicia. El panameño ya no da más”, afirmó, al señalar que pese a la inyección de recursos al sistema a través de impuestos y programas, estos no se traducen en soluciones reales para la población.

La propuesta está dirigida a jubilados y pensionados que perciben menos de 600 dólares mensuales. Hernández detalló que el objetivo es complementar sus ingresos mediante un mecanismo que les permita cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y transporte.

De acuerdo con la diputada, más de 95 mil panameños se encuentran en esta situación, por lo que el impacto alcanzaría a miles de familias en todo el país.

“El jubilado que hoy no respira, que no tiene cómo comprar su medicina, va a recibir ese empujón”, expresó.

FINANCIAMIENTO

El proyecto contempla la creación de un fideicomiso financiado mediante un cargo adicional de un dólares con 50 centésimos por cada contenedor de 20 pies que transite por el país. Hernández aseguró que esta medida no afectaría la competitividad logística de Panamá.

“Seguimos siendo de los países que menos cobra. Esto no nos resta competitividad”, sostuvo.

La diputada enfatizó que los fondos serían administrados de forma independiente, con el objetivo de evitar su uso indebido y garantizar que lleguen directamente a los beneficiarios.

Uno de los principales argumentos de la iniciativa es que el dinero entregado a los jubilados retornaría al Estado a través del consumo y los impuestos, dinamizando la economía en comunidades y barrios.

“El dinero no va a pasar por ningún filtro, va a llegar directamente al consumidor, al barrio, al emprendedor, al taxista, a la farmacia”, explicó.